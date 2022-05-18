В четверг электричество на бирже подорожает до 227 евро: это рекордно высокая цена в 2022 году

С 7 утра и до полуночи стоимость электричества будет выше 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит почти 369 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.

В среду среднесуточная стоимость электроэнергии составила 188,72 евро. Цена биржевого электричества растет в Эстонии уже четвертый день подряд. При этом выше 200 евро за мегаватт-час она поднимется впервые с начала марта. 7 марта среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 206,84 евро, а 9 марта - 203,30 евро за мегаватт-час. В остальные дни 2022 года цена была ниже 200 евро.