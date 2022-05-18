Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 19 мая, вырастет до 227,13 евро за мегаватт-час. Никогда ранее в текущем году цена не была столь высокой, соовщает rus.err.ee
В четверг электричество на бирже подорожает до 227 евро: это рекордно высокая цена в 2022 году
В четверг электричество на бирже подорожает до 227 евро: это рекордно высокая цена в 2022 году
С 7 утра и до полуночи стоимость электричества будет выше 200 евро, при этом максимальный часовой тариф в течение дня составит почти 369 евро, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальный тариф будет с 3 до 5 часов ночи, когда цена составит 63,12 евро за мегаватт-час.
В среду среднесуточная стоимость электроэнергии составила 188,72 евро. Цена биржевого электричества растет в Эстонии уже четвертый день подряд. При этом выше 200 евро за мегаватт-час она поднимется впервые с начала марта. 7 марта среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 206,84 евро, а 9 марта - 203,30 евро за мегаватт-час. В остальные дни 2022 года цена была ниже 200 евро.
В апреле среднесуточный тариф в Эстонии составил 100,66 евро за мегаватт-час.
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