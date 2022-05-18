Министр иностранных дел Украины Кулеба объяснил, что Украина будет считать победой в войне против России

"Победа – это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", – сказал Кулеба.

Он добавил, что каждая война заканчивается дипломатией, и в любом случае будут переговоры с Россией.

"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", - сказал министр.