Эстония начала запасаться газом и зерном

1 июля 2021 года в Эстонии был создан центр запасов для обеспечения населения страны продуктами питания, топливом и медикаментами в случае кризиса. К сегодняшнему дню был накоплен достаточный резерв продовольствия, горючего и защитных средств. Теперь предстоит запастись природным газом в объеме одного тераватт-часа на сумму до 170 млн евро, а также 7,5 тысячами тонн зерна, только хранение которого обойдется в 450 тысяч евро, сообщили в пятницу радионовости ERR.

"Государство не будет напрямую закупать зерно, а в ходе тендера найдет партнера, который уже занимается его хранением, и забронирует необходимый для резерва объем. 450 тысяч евро пойдут на покрытие связанных с этим расходов. Запасы газа в Прибалтике хранятся в литовской Клайпеде, и там будет размещен уже непосредственно купленный нами один тераватт-час топлива", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

В начале 2000-х запасы зерна в Эстонии составляли 40 тысяч тонн, к сегодняшнему дню резерв иссяк. Достаточно ли будет планируемых 7,5 тысяч тонн?

"Этого хватит где-то на месяц, у предприятий, занимающихся хранением зерновых есть еще, так что продовольствием мы обеспечены хорошо", - отметил Аас.

Каким образом будет осуществляться контроль за сохранностью резервом с тем, чтобы не повторилась ситуация 2004-го года, когда государственные закрома были опустошены?