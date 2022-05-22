Мониторинг развития: украинские беженцы помогли бы затормозить сокращение населения Эстонии

Центр составил демографические сценарии пребывания в Эстонии 10 000, 30 000 и 60 000 военных беженцев.

По мнению эксперта Центра мониторинга развития Магнуса Пийритса, проживающие в Эстонии военные беженцы стремительно увеличат численность населения, но в будущем население начнет сокращаться из-за низкой рождаемости и, согласно текущему долгосрочному прогнозу, из-за некомпенсированной иммиграции.

По состоянию на конец апреля 2022 года, по данным Департамента полиции и погранохраны, в Эстонию прибыло более 35 000 украинских военных беженцев. "Поскольку в Украине продолжается война, трудно предсказать количество беженцев и время их пребывания в Эстонии", — отметил Пийритс.

Основываясь на базовом прогнозе населения Евростата, Центр мониторинга развития оценил влияние военных беженцев на население Эстонии к 2100 году на основе трех сценариев.

"Тот факт, что в Эстонии остаются военные беженцы, отсрочивает, в частности, убыль населения. 10 000 военных беженцев сохранят население Эстонии больше, чем обычно, в течение девяти лет, 30 000 военных беженцев — в течение 22 лет и 60 000 человек — в течение 40 лет", — пояснил Пийритс.

По его словам, в 2100 году в результате пребывания в Эстонии 10 000 военных беженцев население выросло бы на 13 000 человек, 30 000 беженцев - на 39 000 человек и 60 000 иммигрантов - на 78 000 человек по сравнению с прогнозом Евростата 2019 года.

"С точки зрения рынка труда важным показателем является соотношение пожилых людей и людей трудоспособного возраста, которое значительно улучшится к 2050 году. Военные беженцы в долгосрочной перспективе будут себя чувствовать в Эстонии хорошо, поскольку треть беженцев - это дети, а уровень образования взрослых соответствует среднему в Эстонии", - сказал Пийритс.

"По предварительным данным Департамента социального страхования, около 50% беженцев в возрасте 30–34 лет имеют высшее образование, то есть, такой же хороший уровень образования, как и в среднем у жителей Эстонии", — добавил Пийритс.