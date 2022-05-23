Новый асфальт в Нарве ждут в июне, несмотря на форс-мажор

В части ремонта пешеходных дорог на ряде больших улиц Нарвы подрядчик обратился в Нарвскую горуправу с просьбой о продлении срока асфальтирования. Горуправа согласилась с этим. Как оценила положение вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова, подготовка к асфальтированию на многих тротуарах уже проведена строителями, и сохраняется надежда, что новый асфальт там уложат к середине июня.

К сезонному ремонту проезжих дорог Нарвская горуправа пока только готовится: в рамках тендера поступили предложения от трех компаний, и договор с победителем предполагается заключить до конца мая. По словам Смирновой, у потенциальных подрядчиков есть проблемы с получением асфальтной смеси, так что ожидается, что сроки выполнения работ продлятся. Пока сохраняется надежда, что нарвские дороги более-менее подлатают до прихода осени.

Сравнительно небольшой и недорогой ремонт внутриквартальных дорог в Нарве в этом году еще только планируется, и горуправа готовится объявить тендер в июне. Объявлять его раньше не решаются, чтобы при нынешних неопределенных условиях не получить, как сказала Смирнова, завышенных ценовых предложений. "У самих подрядчиков нет никакой определенной информации, а у нас есть буферное время, чтобы немножко отодвинуть объявление о поставке и при этом запланировать так, чтобы работы были закончены в летний период", - отметила вице-мэр Нарвы.

Нарвский департамент развития и экономики осуществляет ряд своих инфраструктурных проектов, в рамках которых проводится асфальтирование затрагиваемых участков улиц. Исполняющая обязанности директора департамента Наталья Смелова отметила, что у строителей сейчас есть возможности получать асфальт в каком-то объеме. Правда, это обходится им дороже, чем они планировали.

Один из проектов, проводимых названным департаментом, - масштабный проект реконструкции уличного освещения в Нарве. Поврежденный при установке новых фонарей асфальт подрядчик меняет без жалоб на повышенные расходы. Все работы по данному проекту, в том числе восстановление поврежденных дорог и тротуаров, должны завершиться до начала лета.

Продолжается и самый дорогой в истории современной Нарвы инфраструктурный проект - реконструкция округленно четырех километров транзитных дорог через Нарву (проект "Narva TEN-T"). Работы начаты, но строительная компания "YIT Eesti" уже дважды известила Нарвский департамент развития и экономики, что условия форс-мажорные.

Форс-мажор в случае проекта "Narva TEN-T" означает его удорожание для горбюджета на 1,8 миллиона. Это приблизительно 13 процентов общей стоимости строительного договора, подписанного Нарвой с "YIT Eesti" в январе 2021 года на рекордную для приграничного города сумму - 13,6 миллиона евро. Если Нарвское горсобрание одобрит дополнительное финансирование, то стоимость работ перевалит за 15 миллионов.

Реконструкция транзитных дорог через Нарву идет пока в графике: асфальтирование первого участка реконструируемых улиц Пауля Кереса и Раху запланировано опять же на июнь. Пока нет информации, что что-то помешает строителям начать и второй этап работ на следующем участке улицы Кереса.