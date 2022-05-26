Lidl продает дешевую колбасу без мяса

Посещая магазин Lidl, не устаешь дивиться дешевизне – сосиски и сардельки стоят меньше двух евро за килограмм. Однако при внимательном изучении упаковки, удивление вырастает — во многих продуктах вообще нет мяса.

Удивительно, но салями продается без мяса. Причем, это не колбаса для веганов, пишет "Delfi".

Доступные продукты производятся в Польше и Литве из доступного сырья: куриная мякоть, куриная кожа, свиные шкварки, сало и др. Однако эти ингредиенты не считаются мясом.

"Подход Lidl заключается в том, чтобы предложить своим клиентам выбор продуктов самого высокого качества по самым низким ценам", — пояснила руководитель по коммуникации компании Катрин Сеппель, добавив, что они предлагают продукты, изготовленные из разных видов мяса. Действительно, в ассортименте есть и московская салями, где содержание мяса достигает 94%.