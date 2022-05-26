В то время как местная промышленность поставляет на прилавки колбасы и сосиски со все более высоким содержанием мяса, сеть дисконтных магазинов, которые не так давно открыли свои двери, движется в ином направлении.
Lidl продает дешевую колбасу без мяса
Посещая магазин Lidl, не устаешь дивиться дешевизне – сосиски и сардельки стоят меньше двух евро за килограмм. Однако при внимательном изучении упаковки, удивление вырастает — во многих продуктах вообще нет мяса.
Удивительно, но салями продается без мяса. Причем, это не колбаса для веганов, пишет "Delfi".
Доступные продукты производятся в Польше и Литве из доступного сырья: куриная мякоть, куриная кожа, свиные шкварки, сало и др. Однако эти ингредиенты не считаются мясом.
"Подход Lidl заключается в том, чтобы предложить своим клиентам выбор продуктов самого высокого качества по самым низким ценам", — пояснила руководитель по коммуникации компании Катрин Сеппель, добавив, что они предлагают продукты, изготовленные из разных видов мяса. Действительно, в ассортименте есть и московская салями, где содержание мяса достигает 94%.
Сеппель не уточнила, покупают ли эстонцы более дешевые мясные продукты или более дорогие из настоящего мяса. "Как видите, в магазинах полно покупателей. Мы предполагаем, что это связано с тем, что им нравится предлагаемый нами ассортимент и соотношение цены и качества", — отметила она.