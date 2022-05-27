Рост зарплат продолжился, заметно подросли они и в Ида-Вирумаа

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сферах информации и связи (2871 евро), финансовой и страховой деятельности (2764 евро) и в энергетике (2655 евро).

- Наиболее низкой зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1162 евро), – отметил Таркиайнен.

Сократилась средняя зарплата в первом квартале лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%).

- Более всего выросла зарплата в секторе энергетики (15,7%), а также в сфере услуг по проживанию и питанию (15%), - добавил Таркиайнен.

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1744 евро) и Тартуском уезде (1583 евро), а самой низкой - в Валгаском уезде (1130 евро) и Хийуском уезде (1033 евро).