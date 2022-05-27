Средняя брутто-зарплата в первом квартале 2022 года составила 1593 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году, о чем отрапортовал Департамент статистики.
Рост зарплат продолжился, заметно подросли они и в Ида-Вирумаа
По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сферах информации и связи (2871 евро), финансовой и страховой деятельности (2764 евро) и в энергетике (2655 евро).
- Наиболее низкой зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1162 евро), – отметил Таркиайнен.
Сократилась средняя зарплата в первом квартале лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%).
- Более всего выросла зарплата в секторе энергетики (15,7%), а также в сфере услуг по проживанию и питанию (15%), - добавил Таркиайнен.
Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1744 евро) и Тартуском уезде (1583 евро), а самой низкой - в Валгаском уезде (1130 евро) и Хийуском уезде (1033 евро).
В сравнении с первым кварталом прошлого года выросли зарплаты более всего в Пылваском уезде (на 14,8%) и Ида-Вируском уезде (на 13,2%). Понизилась средняя брутто-зарплата в Хийуском уезде (10,1%) и Валгаском уезде (0,8%).