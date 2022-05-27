"Туки-туки за себя" - опубликовано собрание правил детских дворовых игр со всей Эстонии

- Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и познакомил детей с играми во дворе. Важно не то, кто победит, а то, что мы создаем для детей возможность учится этим играм и весело проводить время на свежем воздухе с друзьями и семьей. Эта радость движения и совместной игры хорошо отразилась во всех видеороликах, - сказала Герда Палтс, главный специалист отдела по укреплению здоровья Кассы Здоровья.

Касса Здоровья получила около пятидесяти разных видео. Самыми популярными были старые любимые дворовые игры, такие как догонялки, прятки, "Гуси-лебеди", "Горячая картошка" и др.

Также представлены некоторые менее известные игры, такие как "Поменяй дерево", "Али-Баба" и "Банановые догонялки".

Среди видеороликов, полученных Кассой Здоровья, много и оригинальных решений, таких как детские "Майский бег" и "Олимпийские игры", а также были показаны разные варианты проведения активных школьных перемен на улице.

- Важна не только физическая активность, но и поддерживающая психическое здоровье социальная сторона и возможность передавать наследие культуры. Вклад родителей и учителей, которые могут передавать правила и рекомендации игр из поколения в поколение, очень важен для сохранения игр во дворе, - уверена Палтс.

- Видно, что игры часто передаются дальше устно. Например, правила игры "Тухлое яйцо" (“Mädamuna”) имеют больше всего разновидностей, но также появились новые вариации и из нескольких других распространенных уличных игр. Кроме того, видеоролики также отражали некоторые местные отличия. Например, в случае игры в прятки использовались разные названия и варианты написания - "Прятки-бегалки", "УКА-УКА", "туки-туки за себя", "укакас", "трифаа" и так далее, - отметила Герда Палтс.

Помимо вручения благодарственных грамот Касса Здоровья в сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом и лабораторией движения Тартуского университета разыграла призы между всеми участниками. В этот раз призы получили нарвский детсад "Tareke", Leisi Kool, Räpina Ühisgümnaasium, Konguta Põhikool и Ääsmäe Põhikool.

На специальной странице акции www.liigun.ee можно найти вдохновение и инструкции для давно знакомых любимых игр, а также открыть для себя новые увлекательные игры на свежем воздухе.