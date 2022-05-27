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Правительство дало Нарве возможность перестроить городскую школу за 21 миллион

Илья Смирнов
Правительство дало Нарве возможность перестроить городскую школу за 21 миллион
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Старое здание Нарвской Кесклиннаской гимназии стоит пустым с 2021 года, ожидая начала очень дорогой реновации. После этого гимназия будет переформирована в основную школу.
Старое здание Нарвской Кесклиннаской гимназии стоит пустым с 2021 года, ожидая начала очень дорогой реновации. После этого гимназия будет переформирована в основную школу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Правительство Эстонии постановило выделить недостающие 14,5 миллионов, чтобы город Нарва смог осуществить давно запланированную реновацию Нарвской Кесклиннаской основной школы (ныне гимназии). Рядом с ней уже растут стены будущей госгимназии, так что надо сильно поторопиться. За годы подготовки цена строительства школьного дома выросла в три с половиной раза.

Строящаяся Нарвская государственная гимназия и еще не строящаяся Нарвская городская Кесклиннаская основная школа спроектированы как единый архитектурный комплекс. Поэтому важно, чтобы обе оказались в надлежащем виде и строительные работы были профинансированы.

Здание Кесклиннаской пока еще гимназии стоит пустым с осени 2021 года, учебная работа переведена оттуда во временные классы в других районах города. Реновация не начата до сих пор из-за нехватки у города денег, тогда как строящаяся по-соседству госгимназия откроет двери уже в сентябре 2023 года.

На мартовской встрече в Нарве члены правительства ЭР приняли принципиальное решение поддержать проекты реноваций как Нарвской Кесклиннаской основной школы, так и Кохтла-Ярвеской основной школы. В противном случае работы были бы отложены из-за нынешних высоких цен на строительство. Постановление о выделении денег было одобрено правительством на заседании 26 мая.

Финансирование планируется покрыть за счет схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Согласно договору о финансировании, эти две большие русскоязычные школы станут школами раннего языкового погружения с первого класса.

Единый комплекс Нарвской государственной гимназии и муниципальной Нарвской Кесклиннаской основной школы по улице Александра Пушкина спроектирован на основе оригинальной архитектурной концепции "Tahvel" от бюро "Salto". Их эскизный проект победил в архитектурном конкурсе в 2019 году.

Строительство Нарвской госгимназии успешно начали в 2021 году, тогда как начало реновация здания Нарвской Кесклиннаской основной школы застопорилось, так как собственнику недвижимости - городу Нарве перестало хватать денег на этот проект.

При первоначальном планировании реновации здания Нарвской Кесклиннаской основной школы в 2016 году предполагали, что стоимость этой работы составит порядка 6 миллионов евро, из которых до 5 миллионов покроет государство из денег Европейского фонда регионального развития. Однако при дальнейшем планировании и в ходе тендеров выяснялось, что строительные цены растут стремительно - и в 2022 году стоимость реновации Нарвской Кесклиннаской основной школы была оценена строительной компанией в 20,8 миллиона евро, считая с налогом с оборота.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, строительство, реновация здания для Нарвской Кесклиннаской основной школы начнется в июне 2022 года. 

Речь идет о строительстве на площади 3295 квадратных метров, на которых запланированы как реновация существующего трехэтажного школьного здания, основанного в 1926 году, так и одна современная пристройка к нему.

Весь проект реновации Нарвской Кесклиннаской основной школы, включающий и прочие подготовительные, проектировочные, организационные работы, оценивается сейчас в сумму порядка 23,7 миллионов евро.

Старое здание Нарвской Кесклиннаской гимназии, основанное в 1926 году.
Старое здание Нарвской Кесклиннаской гимназии, основанное в 1926 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv
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