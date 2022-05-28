БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ⟩ Ян Збигнев Кравчык: "Без детей жить слишком скучно"

Собрать всю семью вместе оказалось непросто: папа на работе, мама хлопочет по дому и занята с младшими детьми - Кае всего восемь месяцев, Кубе - два года. Нике четыре, она ходит в детский сад, как и Адам, но в этом году мальчик пойдет в школу, занимался в подготовительном классе. Старшие - 12-летний Игорь и 10-летний Эрик - учатся в Ахтмеской школе и после занятий спешат на тренировку, занимаются футболом и легкой атлетикой. Вернутся вечером - поужинать и за уроки. "Успешная учеба - тоже очень важно", - не устают им повторять родители.