Божена Демашкевич и Ян Збигнев Кравчык в 2014 году переехали из Польши в Кохтла-Ярве, решив на семейном совете, что небольшой эстонский город - лучшее место для воспитания детей, чем большой польский Щецин. Тогда у них было два сына, но они мечтали о большой дружной семье. Остальные четверо детей родились в Кохтла-Ярве. Недавно они узнали, что удостоены почетного титула "Многодетная семья города Кохтла-Ярве - 2022". В один из теплых майских вечеров мы встретились, чтобы познакомиться немного поближе.
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ⟩ Ян Збигнев Кравчык: "Без детей жить слишком скучно"
Ян Збигнев Кравчык: "Без детей жить слишком скучно"
Собрать всю семью вместе оказалось непросто: папа на работе, мама хлопочет по дому и занята с младшими детьми - Кае всего восемь месяцев, Кубе - два года. Нике четыре, она ходит в детский сад, как и Адам, но в этом году мальчик пойдет в школу, занимался в подготовительном классе. Старшие - 12-летний Игорь и 10-летний Эрик - учатся в Ахтмеской школе и после занятий спешат на тренировку, занимаются футболом и легкой атлетикой. Вернутся вечером - поужинать и за уроки. "Успешная учеба - тоже очень важно", - не устают им повторять родители.