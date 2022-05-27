На мызе Сака помнят, как в их небе самолет Матиаса Руста пересек железный занавес

Сооруженный владельцами мызы Сака Эхой и Тынисом Каазиками памятник открыт вечером 27 мая - накануне 35-й годовщины исторического полета Матиаса Руста.

Памятник представляет собой выложенную из черных бетонных плит символическую 24-метровую взлетную полосу, заканчивающуюся стилизованной "Красной площадью" из красного гранита. Памятник расположился на скалистом берегу, на краю Балтийского глинта, как совместная работа владельцев мызы и архитектора Кристийны Рентер.

- Тот полет сквозь железный занавес дал дополнительный импульс развалу Советского Союза и восстановлению независимости Эстонии, - считает владелец мызы Тынис Каазик. - Мы со своей стороны хотели этим памятником оценить тот изменивший историю поступок, который напрямую связан с историей Сака: именно в районе Сака Руст на своем самолете вошел в советское воздушное пространство и, достигнув Кохтла-Ярве, начал полет вдоль железной дороги в сторону Москвы. Сегодня, когда правопреемница Советского Союза Российская Федерация ведет агрессивную войну против своего соседа Украины и всего западного мира, желая повернуть время вспять, особенно значимо вспомнить о том полете, - добавил Каазик.

На оформленном в виде "Железной книги" стенде можно прочитать на четырех языках об истории полета Руста.

28 мая 1987 года 18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст на малом самолете "Cessna Skyhawk-172" приземлился рядом с Красной площадью в Москве. Он начал свой легендарный полет из Хельсинки с аэродрома Мальми, перелетел через Финский залив и вошел над Сака в воздушное пространство Советского Союза, обойдя противовоздушные системы. Спустя шесть часов самолет Руста приземлился прямо под стенами Московского Кремля.

Эха и Тынис Каазик уже и раньше украшали парк мызы Сака различными скульптурами и памятниками. Так, в 2021 году была установлена скульптура Айвара Симсона "Из поколения в поколение", символизирующая преемственность 400-летней истории мызы через разные семьи, содержавшие эту мызу.

В 2018 году был открыт созданный скульптором Айваром Симсоном и архитектором Калле Рыымусом и посвященный переселению балтийских немцев памятник "Umsiedlung".