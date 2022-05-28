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Бу Краг опишет в книге переломные события 1990-х годов в северо-восточной Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
Бу Краг опишет в книге переломные события 1990-х годов в северо-восточной Эстонии
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В мае этого года Бу Краг опять побывал в Ида-Вирумаа и встречался здесь с несколькими лидерами начала 1990-х годов.
В мае этого года Бу Краг опять побывал в Ида-Вирумаа и встречался здесь с несколькими лидерами начала 1990-х годов. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Являвшийся в начале 1990-х годов советником правительства Эдгара Сависаара, а позднее вице-президентом Банка Эстонии швед Бу Краг пишет о тогдашней жизни Эстонии книгу, большую часть которой намерен посвятить северо-восточной Эстонии.

По словам Крага, есть много книг о восстановлении независимости Эстонии, но происходившее в северо-восточной Эстонии затронуто в них довольно поверхностно. У не углубившихся в эту тему людей может иногда сложиться впечатление, будто была поющая революция, постояли в Балтийской цепочке - и вот Эстония обрела свободу. Он хочет описать в своей книге, насколько напряженная работа велась в Эстонии в предшествовавшие восстановлению независимости годы. 

Работая над книгой, он во многом опирается на свой дневник, в котором вел подробные записи. Однако он ездит и встречается также с людьми, игравшими в начале 1990-х годов важную роль, и в том числе с тогдашними лидерами городов северо-востока Эстонии, часть из которых были далеко не в восторге от восстановления независимости Эстонии.

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