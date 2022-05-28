Бу Краг опишет в книге переломные события 1990-х годов в северо-восточной Эстонии

По словам Крага, есть много книг о восстановлении независимости Эстонии, но происходившее в северо-восточной Эстонии затронуто в них довольно поверхностно. У не углубившихся в эту тему людей может иногда сложиться впечатление, будто была поющая революция, постояли в Балтийской цепочке - и вот Эстония обрела свободу. Он хочет описать в своей книге, насколько напряженная работа велась в Эстонии в предшествовавшие восстановлению независимости годы.