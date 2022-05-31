Состоявшийся в воскресенье Ида-Вирумааский праздник танца пожилых дам начался под проливным дождем. Собрались 11 танцевальных групп и в общем около сотни любящих потанцевать дам, но прямо перед началом праздника разверзлись небеса.
Бабули перетанцевали дождь
Бабули перетанцевали дождь
Проливной дождь не заставили отступить ни громогласные мотоциклы, на которых прибыл праздничный огонь, ни мужчины "Jõhvikamoos", открывшие праздник в качестве гостей. Они исполнили два танца, но небо не просветлело. Затем свою танцевальную магию испытали дамы из йыхвиской группы "Värten", и дождь ослабел. Друг за другом на сцену вышли и другие танцевальные коллективы, и вскоре выглянуло солнце.
Ни о каком совпадении говорить здесь не приходится, потому что сразу после завершения праздника небо снова потемнело.
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