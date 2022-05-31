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Бабули перетанцевали дождь

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Бабули перетанцевали дождь
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Танцоров проливной дождь не испугал, и с каждым следующим танцем небо все больше светлело.
Танцоров проливной дождь не испугал, и с каждым следующим танцем небо все больше светлело. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Состоявшийся в воскресенье Ида-Вирумааский праздник танца пожилых дам начался под проливным дождем. Собрались 11 танцевальных групп и в общем около сотни любящих потанцевать дам, но прямо перед началом праздника разверзлись небеса.

Проливной дождь не заставили отступить ни громогласные мотоциклы, на которых прибыл праздничный огонь, ни мужчины "Jõhvikamoos", открывшие праздник в качестве гостей. Они исполнили два танца, но небо не просветлело. Затем свою танцевальную магию испытали дамы из йыхвиской группы "Värten", и дождь ослабел. Друг за другом на сцену вышли и другие танцевальные коллективы, и вскоре выглянуло солнце.

Ни о каком совпадении говорить здесь не приходится, потому что сразу после завершения праздника небо снова потемнело.

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