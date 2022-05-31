Бабули перетанцевали дождь

Проливной дождь не заставили отступить ни громогласные мотоциклы, на которых прибыл праздничный огонь, ни мужчины "Jõhvikamoos", открывшие праздник в качестве гостей. Они исполнили два танца, но небо не просветлело. Затем свою танцевальную магию испытали дамы из йыхвиской группы "Värten", и дождь ослабел. Друг за другом на сцену вышли и другие танцевальные коллективы, и вскоре выглянуло солнце.