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ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Проливной дождь не помешал тысячам людей насладиться Днем химика

Эрик Гамзеев
, журналист
Проливной дождь не помешал тысячам людей насладиться Днем химика
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К вечеру небесная канцелярия сжалилась, и выступлениями топовых музыкантов Эстонии можно было наслаждаться без зонтика.
К вечеру небесная канцелярия сжалилась, и выступлениями топовых музыкантов Эстонии можно было наслаждаться без зонтика. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несмотря на сильные кратковременные ливни, торжествами по случаю Дня химика в субботу возле Кохтла-Ярвеского центра культуры насладились тысячи людей.

После четырехлетней паузы Кохтла-Ярве снова отметил День химика большим народным гуляньем. На установленной перед центром культуры главной сцене выступили многие местные артисты художественной самодеятельности. В завершение дня на сцену вышел ансамбль "Swingers" и его именитые солисты Таня, Биргит, Отт Лепланд и Микк Саар. А финалом праздника стало зажигательное выступление nublu и Gameboy Tetris.

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