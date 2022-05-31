ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Проливной дождь не помешал тысячам людей насладиться Днем химика

После четырехлетней паузы Кохтла-Ярве снова отметил День химика большим народным гуляньем. На установленной перед центром культуры главной сцене выступили многие местные артисты художественной самодеятельности. В завершение дня на сцену вышел ансамбль "Swingers" и его именитые солисты Таня, Биргит, Отт Лепланд и Микк Саар. А финалом праздника стало зажигательное выступление nublu и Gameboy Tetris.