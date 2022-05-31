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Рост цен подорвал экономический рост

Erik Kalda
, ajakirjanik
Рост цен подорвал экономический рост
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Основным видом деятельности, сдерживающим экономику, был энергетический сектор. Нарвские элэктростанции. Иллюстративное фото.
Основным видом деятельности, сдерживающим экономику, был энергетический сектор. Нарвские элэктростанции. Иллюстративное фото. Фото: Матти Кямяря

В первом квартале валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3% и составил в текущих ценах 8 миллиардов евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, повышение цен сильно затормозило реальный экономический рост: «Хотя оборот и другие финансовые показатели предприятий значительно выросли, большая часть этого была обусловлена очень быстрым ростом цен».

Если ранее экономический рост наблюдался почти во всех отраслях экономики, то в первом квартале картина стала намного разнообразнее. Наибольшее положительное влияние оказал сектор информации и связи. За ним следовали обрабатывающая промышленность, сфера транспорта и складского хозяйства, профессиональная, научная и техническая деятельность. Основным видом деятельности, сдерживающим экономику, был энергетический сектор. Существенную негативную роль сыграли также сектор торговли и переживший спад в период пандемии финансовый сектор.

Несмотря на рост цен, частное потребление выросло на 8,3%. Сохранилась прошлогодняя тенденция, согласно которой увеличились расходы, связанные с выходом из дома - гостиницы и рестораны, одежда и обувь, транспорт, досуг и культура. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на жилье и продукты питания практически не изменились.

Инвестиции сократились на 35,3%. Падение такого же масштаба имело место в последнем квартале прошлого года. Это снижение было в основном связано с инвестициями предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-84,5%). Также произошло значительное снижение инвестиций домохозяйств в жилье (-28,5%). О хороших показателях транспортного сектора свидетельствует тот факт, что инвестиции предприятий в транспортные средства увеличились на 9,5%.

Экспорт увеличился на 12,9%, а импорт на 4,4%. Больше всего развитию внешней торговли способствовали торговля электроэнергией, сырой нефтью и природным газом, а также туристические услуги. Хотя у транспорта в целом дела шли хорошо, с точки зрения внешней торговли выделялся спад в области покупки и продажи услуг железнодорожного транспорта.

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