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Среднему жителю Ида-Вирумаа 46 лет

Erik Kalda
, ajakirjanik
Среднему жителю Ида-Вирумаа 46 лет
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За последние десять лет уезд потерял более 12 000 жителей.
За последние десять лет уезд потерял более 12 000 жителей. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Средний возраст жителя Ида-Вирумаа 46,5 лет, что является самым высоким показателем по стране.

По данным прошлогодней переписи населения, в Ида-Вирумаа проживает 132 741 человек. За последние десять лет уезд потерял более 12 000 жителей. Граждан Эстонии в Ида-Вирумаа проживает 58%, а в целом здесь живут граждане 65 разных стран.

37% жителей Ида-Вирумаа состоят в браке, 17% - в разводе.

На момент переписи, т. е. 31 декабря 2021 года, в Эстонии постоянно проживает 1 331 824 человека, что на 2,9% больше, чем десять лет назад при предыдущей переписи. Мужчины составляют 47,6%, их доля увеличилась на 1,2 процентных пункта. Доля женщин составляет 52,4%. Среднему жителю Эстонии 42,2 года, что на 1,4 года старше среднего жителя в 2011 году.

«Положительны аспект старения населения заключается в том, что увеличилось количество людей в возрасте 80 лет и старше, то есть продолжительность жизни наших людей увеличивается, особенно это заметно среди мужчин. По сравнению с предыдущей переписью мужчины стали жить на три, а женщины – на 1,7 года дольше. Вызовом является доля женщин детородного возраста в численности населения, которая уменьшилась, но небольшим облегчением является увеличение числа детей, рожденных на одну женщину, и увеличение общего числа детей», – прокомментировала ведущий аналитик отдела статистики народонаселения и социальных дел Департамента статистики Терье Трасберг.

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