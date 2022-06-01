Среднему жителю Ида-Вирумаа 46 лет

По данным прошлогодней переписи населения, в Ида-Вирумаа проживает 132 741 человек. За последние десять лет уезд потерял более 12 000 жителей. Граждан Эстонии в Ида-Вирумаа проживает 58%, а в целом здесь живут граждане 65 разных стран.

37% жителей Ида-Вирумаа состоят в браке, 17% - в разводе.

На момент переписи, т. е. 31 декабря 2021 года, в Эстонии постоянно проживает 1 331 824 человека, что на 2,9% больше, чем десять лет назад при предыдущей переписи. Мужчины составляют 47,6%, их доля увеличилась на 1,2 процентных пункта. Доля женщин составляет 52,4%. Среднему жителю Эстонии 42,2 года, что на 1,4 года старше среднего жителя в 2011 году.