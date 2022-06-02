По случаю дня рождения тюрьма организует в Йыхви благотворительный забег и народный праздник

Участвовать можно в беге как на 5, так и на 10 км. Если более короткая трасса пройдет в основном по улицам и парку Йыхви, то на более длинной дистанции участники устремятся в направлении Вируской тюрьмы и часть трассы пройдет по периметру тюрьмы, куда обычно никому доступа нет.

На стадионе состоятся и более короткие детские забеги. После детских забегов, которые начнутся в 12.00, и перед стартом на основных дистанциях в 13.00, свое мастерство продемонстрируют на стадионе бойцы вооруженного спецподразделения тюрьмы.

Променад образовательного городка, строительство которого завершилось прошлой осенью, в пятницу станет аллеей мероприятий. Там можно будет понаблюдать за выступлением служебных собак, принять участие в показательной тренировке по самообороне, исследовать конвойный автобус, оружие и спецтехнику тюремной службы, испытать себя в поиске запрещенных предметов в тюремной камере и ознакомиться с возможностями обучения в Колледже юстиции Академии внутренних дел. Также на променаде будут открыты временная детская развлекательная зона и кафе.

На концерте, который начнется в 14.00, выступят "Dance Box Studio", ансамбль народного танца "Jõhvikas", Пеэтер Прикс и другие. Состоится дискуссия на тему безопасности. Концерт ансамбля "Traffic" начнется в 16.00.

Плата за участие в забеге - 10 евро - пойдет бежавшим в Эстонию от войны украинским детям.

Организатор мероприятия Вирве Линдер сказала, что ожидается участие около 400 бегунов и ходоков. На забег в Йыхви приедут работники тюрем со всей Эстонии. "Но я надеюсь, что на концерт во второй половине дня придет еще больше заинтересованных", - добавила она.