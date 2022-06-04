С 1 июня в вокаском детсаду "Naksitrallid" можно поностальгировать в исторической комнате. Тут есть о чем вспомнить, ведь детсадовскому образованию в Вока исполняется 60 лет.
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Вокаский детсад открыл к юбилею историческую комнату
Вокаский детсад открыл к юбилею историческую комнату
В исторической комнате собраны фотовоспоминания, хроника и всевозможная символика, связанная с накситраллями. На террасе же можно посмотреть сделанные в домах и детсадовских группах макеты детсада будущего, а также кукольный уголок со старинными игрушками.
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