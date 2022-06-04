Вокаский детсад открыл к юбилею историческую комнату

В исторической комнате собраны фотовоспоминания, хроника и всевозможная символика, связанная с накситраллями. На террасе же можно посмотреть сделанные в домах и детсадовских группах макеты детсада будущего, а также кукольный уголок со старинными игрушками.

- Мы показываем главным образом связанные с этим зданием вещи - нынешнему зданию детсада 1 марта исполнилось 46 лет. Больше всего историческая комната обращена все-таки к людям, которые работали здесь или ходили в этот дом, - сказала директора детсада Юлие Лаур, приглашая интересующих посетить историческую комнату до середины июня.