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Вокаский детсад открыл к юбилею историческую комнату

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Вокаский детсад открыл к юбилею историческую комнату
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Историческая комната наполнилась накситраллями, среди которых директор детсада "Naksitrallid" Юлие Лаур чувствует себя по-домашнему. На переднем плане - нарисованные пятилетним ребенком накситралли, на заднем - иллюстрация Эдгара Вальтера к книге Эно Рауда "Naksitrallid".
Историческая комната наполнилась накситраллями, среди которых директор детсада "Naksitrallid" Юлие Лаур чувствует себя по-домашнему. На переднем плане - нарисованные пятилетним ребенком накситралли, на заднем - иллюстрация Эдгара Вальтера к книге Эно Рауда "Naksitrallid". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

С 1 июня в вокаском детсаду "Naksitrallid" можно поностальгировать в исторической комнате. Тут есть о чем вспомнить, ведь детсадовскому образованию в Вока исполняется 60 лет.

В исторической комнате собраны фотовоспоминания, хроника и всевозможная символика, связанная с накситраллями. На террасе же можно посмотреть сделанные в домах и детсадовских группах макеты детсада будущего, а также кукольный уголок со старинными игрушками.

- Мы показываем главным образом связанные с этим зданием вещи - нынешнему зданию детсада 1 марта исполнилось 46 лет. Больше всего историческая комната обращена все-таки к людям, которые работали здесь или ходили в этот дом, - сказала директора детсада Юлие Лаур, приглашая интересующих посетить историческую комнату до середины июня.

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