ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫЕ ⟩ Будет ли в Кохтла-Ярве новая автостанция

- Мне нравится Кохтла-Ярве, его архитектура, с удовольствием приезжаю сюда из Таллинна, иногда - на общественном транспорте, - рассказывает житель столицы Андрей Коверда. - Раньше автобусы останавливались около "Виронии" - можно было купить билет, посмотреть расписание, что-то перекусить и сходить в туалет. Самое главное - укрыться от непогоды. Теперь приходится ждать рейса в Северном микрорайоне или у Вирумааского колледжа под открытым небом - и в дождь, и в холод, отсутствуют даже элементарные удобства... Неужели такой немаленький город не заслуживает нормальной автобусной станции?