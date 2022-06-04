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ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫЕ ⟩ Будет ли в Кохтла-Ярве новая автостанция

Пассажир возмущается: сыро, холодно и негде сходить в туалет
Ирина Кивисельг
, журналист
Будет ли в Кохтла-Ярве новая автостанция
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Автобусы "Lux Express" уже почти полгода забирают пассажиров на остановке "Virumaa kolledž" или у бывшей аптеки. Людям приходится ждать междугородного рейса в некомфортных условиях.
Автобусы "Lux Express" уже почти полгода забирают пассажиров на остановке "Virumaa kolledž" или у бывшей аптеки. Людям приходится ждать междугородного рейса в некомфортных условиях. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Автобусы "Lux Express" уже почти полгода не заезжают к "Виронии", высаживая пассажиров на городских остановках "Virumaa kolledž" и "Kunstide kool" / "Apteek". Уездные перевозчики не делают заезды туда уже три года. Однако перспективы создания нового места для более комфортного обслуживания пассажиров междугородных линий остаются туманными.

- Мне нравится Кохтла-Ярве, его архитектура, с удовольствием приезжаю сюда из Таллинна, иногда - на общественном транспорте, - рассказывает житель столицы Андрей Коверда. - Раньше автобусы останавливались около "Виронии" - можно было купить билет, посмотреть расписание, что-то перекусить и сходить в туалет. Самое главное - укрыться от непогоды. Теперь приходится ждать рейса в Северном микрорайоне или у Вирумааского колледжа под открытым небом - и в дождь, и в холод, отсутствуют даже элементарные удобства... Неужели такой немаленький город не заслуживает нормальной автобусной станции?

Об этой проблеме в Кохтла-Ярве говорят уже год, но все перемены свелись к тому, что многие междугородные и международные автобусы просто изменили места остановок. По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по транспорту Андрея Полудеткина, тема автостанции не исчезла, жалобы от пассажиров иногда поступают, но ничего не изменилось.

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