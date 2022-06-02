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Карис: Эстонии как можно скорее нужна правящая коалиция, способная принимать решения

Erik Kalda
, ajakirjanik
Карис: Эстонии как можно скорее нужна правящая коалиция, способная принимать решения
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По словам президента, в последние дни он разговаривал с лидерами парламентских партий и получил подтверждение того, что они понимают всю серьезность государственного кризиса и ищут решения.
По словам президента, в последние дни он разговаривал с лидерами парламентских партий и получил подтверждение того, что они понимают всю серьезность государственного кризиса и ищут решения. Фото: Матти Кямяря

Эстонии сейчас как можно скорее нужна правящая коалиция, характеризующаяся желанием и способностью принимать решения, заявил в четверг вечером президент Алар Карис.

"Эстония вступила в эпоху правления без коалиции. Коалиция распалась, хотя правительство все еще действует", - заявил Карис, добавив, что нет времени сводить счеты и искать виновных.

"Нашей стране сейчас как можно скорее нужна правящая коалиция, характеризующаяся желанием и способностью принимать решения", - подчеркнул президент.

По его словам, в последние дни он разговаривал с лидерами парламентских партий и получил подтверждение того, что они понимают всю серьезность государственного кризиса и ищут решения.

"Потенциал для формирования коалиции есть у Партии реформ и Центристской партии. Первое, что они могут сделать - договориться друг с другом, а затем вместе пойти на парламентские выборы. Если же стороны не смогут прийти к взаимному согласию, ни одной из них не придется стыдиться переговоров с другими парламентскими партиями, чтобы найти новых партнеров по правящей коалиции", - отметил Карис.

Президент выразил надежду, что парламентские партии придут к результату, который вернет в Эстонию коалицию и правительство, способное с полной ответственностью выполнять работу государственного управления.

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