Эстонии сейчас как можно скорее нужна правящая коалиция, характеризующаяся желанием и способностью принимать решения, заявил в четверг вечером президент Алар Карис.
Карис: Эстонии как можно скорее нужна правящая коалиция, способная принимать решения
"Эстония вступила в эпоху правления без коалиции. Коалиция распалась, хотя правительство все еще действует", - заявил Карис, добавив, что нет времени сводить счеты и искать виновных.
"Нашей стране сейчас как можно скорее нужна правящая коалиция, характеризующаяся желанием и способностью принимать решения", - подчеркнул президент.
По его словам, в последние дни он разговаривал с лидерами парламентских партий и получил подтверждение того, что они понимают всю серьезность государственного кризиса и ищут решения.
"Потенциал для формирования коалиции есть у Партии реформ и Центристской партии. Первое, что они могут сделать - договориться друг с другом, а затем вместе пойти на парламентские выборы. Если же стороны не смогут прийти к взаимному согласию, ни одной из них не придется стыдиться переговоров с другими парламентскими партиями, чтобы найти новых партнеров по правящей коалиции", - отметил Карис.
Президент выразил надежду, что парламентские партии придут к результату, который вернет в Эстонию коалицию и правительство, способное с полной ответственностью выполнять работу государственного управления.