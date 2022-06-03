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Партия "Эстония 200" призывает провести внеочередные выборы в Рийгикогу

Erik Kalda
, ajakirjanik
Партия "Эстония 200" призывает провести внеочередные выборы в Рийгикогу
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Председатель "Эстонии 200" Кристина Каллас.
Председатель "Эстонии 200" Кристина Каллас. Фото: Матти Кямяря

Непредставленная в Рийгикогу партия "Эстония 200" выступает за проведение внеочередных парламентских выборов и начинает сбор подписей в поддержку данной инициативы.

Об этом в пятницу в интервью радионовостям ERR рассказала председатель "Эстонии 200" Кристина Каллас.

"Причина в том, что в нынешнем составе Рийгикогу мы уже во второй раз видим кризисную ситуацию. Полтора года назад она завершилась развалом коалиции, в которую входили EKRE, Центристская партия и Isamaa. Теперь у нас снова такая же ситуация, когда нынешняя коалиция из центристов и реформистов не работает", - отметила Кристина Каллас.

"В парламенте нынешнего созыва есть партии, которые исключают сотрудничество друг с другом. Поэтому создать работающую коалицию очень трудно. Решением в такой ситуации могли бы стать внеочередные выборы, по итогам которой появилась бы новая коалиция", - добавила Каллас.

При этом Каллас понимает, что нынешним депутатам Рийгикогу такая идея не понравится.

"Но Эстония не может еще 10 месяцев находиться в этом политическом кризисе", - сказала Кристина Каллас.

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