Партия "Эстония 200" призывает провести внеочередные выборы в Рийгикогу

Об этом в пятницу в интервью радионовостям ERR рассказала председатель "Эстонии 200" Кристина Каллас.

"Причина в том, что в нынешнем составе Рийгикогу мы уже во второй раз видим кризисную ситуацию. Полтора года назад она завершилась развалом коалиции, в которую входили EKRE, Центристская партия и Isamaa. Теперь у нас снова такая же ситуация, когда нынешняя коалиция из центристов и реформистов не работает", - отметила Кристина Каллас.

"В парламенте нынешнего созыва есть партии, которые исключают сотрудничество друг с другом. Поэтому создать работающую коалицию очень трудно. Решением в такой ситуации могли бы стать внеочередные выборы, по итогам которой появилась бы новая коалиция", - добавила Каллас.

При этом Каллас понимает, что нынешним депутатам Рийгикогу такая идея не понравится.