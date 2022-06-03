Почему в Эстонии бензин дороже, чем в Германии?

По данным Postimees, вчера эстонские продавцы топлива закупили автомобильный бензин на мировом рынке по цене 1,075 евро за литр. Другими словами, без учета налогов потребители могли бы заправляться по такой же цене. Плюс маржа продавца. Реальность, разумеется, совсем иная. Во-первых, к цене бензина в Эстонии будет добавлен акцизный сбор в размере 0,563 евро за литр. Розничным торговцам топлива также необходимо закладывать в цену биодобавки, которые повышают цену еще на шесть центов. Если теперь к 1,69 евро, полученным в результате сложения, добавить НДС в размере 20%, то цена достигнет 2,05 евро даже без учета операционных расходов и маржи продавцов топлива. Иными словами, как бы ни были лояльны к покупателям эстонские ритейлеры, опустить цену литра бензина ниже двух евро невозможно без снижения текущих цен на мировом рынке.