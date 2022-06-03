Если вчера стоимость 95-го бензина на эстонских заправках достигала 2,1 евро, то в Германии литр горючего обошелся бы примерно в 1,9 евро.
Почему в Эстонии бензин дороже, чем в Германии?
Причина внушительной разницы в цене кроется не в жадности эстонских продавцов топлива: после вступившего в силу в начале июня временного налогового изменения флагман европейской экономики берет в качестве акциза 36 центов с литра, а Эстония на 20 центов больше
По данным Postimees, вчера эстонские продавцы топлива закупили автомобильный бензин на мировом рынке по цене 1,075 евро за литр. Другими словами, без учета налогов потребители могли бы заправляться по такой же цене. Плюс маржа продавца. Реальность, разумеется, совсем иная. Во-первых, к цене бензина в Эстонии будет добавлен акцизный сбор в размере 0,563 евро за литр. Розничным торговцам топлива также необходимо закладывать в цену биодобавки, которые повышают цену еще на шесть центов. Если теперь к 1,69 евро, полученным в результате сложения, добавить НДС в размере 20%, то цена достигнет 2,05 евро даже без учета операционных расходов и маржи продавцов топлива. Иными словами, как бы ни были лояльны к покупателям эстонские ритейлеры, опустить цену литра бензина ниже двух евро невозможно без снижения текущих цен на мировом рынке.
Если в случае бензина ценовая вилка на эстонских и немецких заправках довольно велика, цены на дизельное топливо в наших странах примерно равны: на заправочной станции Shell в немецком Зигене дизельное топливо стоило 1,90 евро после снижения акциза с 1 июня. В Эстонии вчера литр дизеля стоил 1,95 евро. Примерно такая же разница и в национальных акцизных сборах: акциз на дизельное топливо составляет 37 центов за литр в Эстонии и 33 цента за литр в Германии.