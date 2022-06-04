Осенью жителям Эстонии придется затянуть пояса потуже, прогнозируют энергетики. Цены на электричество и отопление будут такими же, как в минувшем декабре, а то и выше; надеяться остается только на теплую зиму.
Энергетики: уже сейчас нужно подумать об изменении потребительских привычек
Эстония может себя обеспечить электроэнергией за счет сланцевых электростанций в Нарве. Но поскольку мы включены в единую биржевую систему, когда производимая энергия продается на бирже и там же покупается, то надеяться на недорогой зимний сезон электроэнергии не приходится, передает "Актуальная камера".
"Запасы - это, в первую очередь сланец, у нас должно быть достаточно сланца. Кроме того, наши станции должны быть технически готовы настолько, насколько это возможно. Все ремонты, техническое обслуживание мы пройдем для того, чтобы работать в зимние месяцы", - пояснил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
Сейчас фьючерсы на рынке электроэнергии показывают, что цены осенью могут быть такими же, как в декабре прошлого года, и даже выше. Поэтому специалисты рекомендуют уже сейчас предпринять все необходимое, чтобы сгладить скачок стоимости коммунальных услуг; зафиксировать цены и изменить потребительские привычки.