Энергетики: уже сейчас нужно подумать об изменении потребительских привычек

Эстония может себя обеспечить электроэнергией за счет сланцевых электростанций в Нарве. Но поскольку мы включены в единую биржевую систему, когда производимая энергия продается на бирже и там же покупается, то надеяться на недорогой зимний сезон электроэнергии не приходится, передает "Актуальная камера".

"Запасы - это, в первую очередь сланец, у нас должно быть достаточно сланца. Кроме того, наши станции должны быть технически готовы настолько, насколько это возможно. Все ремонты, техническое обслуживание мы пройдем для того, чтобы работать в зимние месяцы", - пояснил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.