В Нарве прошли традиционные гонки на "мыльницах".

"Мы думали, что будет сложно. Мы боялись, что люди отвыкли, люди забыли, что у людей пропал какой-то энтузиазм. Оказалось, что эти два года люди продолжали готовится. Первые зарегистрировавшиеся команды были готовы уже два года назад участвовать. Поэтому, видимо соскучились и за два года уже готовились. Число команд достаточно большое и много новых команд", - рассказал руководитель творческого центра Gagarin Юрий Рауд ERR.