После двухгодичного перерыва, вызванного коронавирусом, в Нарве вновь прошли традиционные гонки на мыльницах - гонки с горы на самодельных безмоторных машинках. Организаторы опасались, что участников креативных гонок будет мало.
В Нарве прошли традиционные гонки на "мыльницах".
В Нарве прошли традиционные гонки на "мыльницах".
"Мы думали, что будет сложно. Мы боялись, что люди отвыкли, люди забыли, что у людей пропал какой-то энтузиазм. Оказалось, что эти два года люди продолжали готовится. Первые зарегистрировавшиеся команды были готовы уже два года назад участвовать. Поэтому, видимо соскучились и за два года уже готовились. Число команд достаточно большое и много новых команд", - рассказал руководитель творческого центра Gagarin Юрий Рауд ERR.
На старт вышли 18 уникальных машинок. Были представлены как команды из Нарвы, так и из Хийумаа и Ляэне-Вирумаа. В гонках участвовали и зарубежные гости - из Латвии и даже из Болгарии. Болгарские участники полагают, что такие гонки необходимо устраивать и в их городе Бургос.
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