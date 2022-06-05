Новой возможностью отправки сообщения о дорожно-транспортном происшествии, предусмотренной Эстонским фондом дорожного страхования (ФДС), в течение первого месяца воспользовалась почти 1 000 попавших в аварии водителей автомобилей.
ДТП в электронном виде оформляет уже пятая часть водителей автомобилей
Приложение доступно на сайте avarii.lkf.ee/ru на эстонском, русском и английском языках. Им могут пользоваться клиенты всех страховых обществ.
По словам менеджера по развитию цифровых услуг ФДС Таави Кийбуса, возможностью отправки электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии ежедневно пользуются 15-20% людей, попадающих в аварии.
"Появившаяся в конце апреля возможность отправки электронного сообщения стала популярной благодаря тому, что жители Эстонии привыкли пользоваться веб-приложениями, и что полиция и Центр тревоги рекомендуют водителям автомобилей отправлять соответствующие сообщения через смартфоны. Мы сделали процесс оформления случая, связанного с дорожным страхованием, на месте происшествия настолько простым и удобным, что возможность отправки сообщения о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе со временем может быть упразднена", - сказал Кийбус.
Кийбус объяснил, что составление электронного сообщения занимает всего четверть часа, с учетом фотографирования автомобилей и окрестности. "Приложение предусмотрено, прежде всего, для оформления несчастного случая на месте происшествия с помощью смартфона, а не для его позднейшего оформления за домашним компьютером, так как благодаря этому записывается вся необходимая информация и обеспечивается корректное оформление несчастного случая. Следует обратить внимание на то, что приложение работает только в Эстонии, в нем нельзя оформлять несчастные случаи, происходящие за рубежом", - объяснил Кийбус и добавил, что это под силу любому человеку: соответствующее сообщение успешно отправил даже 76-летний человек.
По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов LHV Kindlustus Райна Томингаса, благодаря появлению возможности отправки электронного сообщения процедуры оформления несчастного случая на месте происшествия и информирования страхового общества стали гораздо более простыми и понятными. "В ходе составления сообщения пострадавшее лицо может сразу выбрать, какому страховому обществу оно хочет отправить сообщение, и соответствующее общество получит это сообщение практически сразу. Кроме того, сделанные на месте происшествия фотографии позволяют лучше понять обстоятельства происшествия, благодаря чему общество может быстрее разрешить соответствующий случай", - сказал Томингас.