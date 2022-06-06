По мнению спикера парламента Юри Ратаса, если премьер-министр сочла, что коалиции больше нет, то она должна была подать президенту заявление о своей отставке, сообюает rus.err.ee
Ратас призвал Каю Каллас подать в отставку
По мнению спикера парламента Юри Ратаса, если премьер-министр сочла, что коалиции больше нет, то она должна была подать президенту заявление о своей отставке.
"Решение Каи Каллас освободить от должности семерых министров из Центристской партии без предварительного уведомления - это очередное понижение планки политической культуры", - заявил Ратас.
По его словам, до образования новой коалиции должно было продолжить работать нынешнее правительство. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда страной правит в одиночку Партия реформ, не имея на то мандата. В их фракцию входит треть состава парламента. Таким образом, действия реформистов без учета мнения парламентского большинства находятся в противоречии с Конституцией", - отметил Ратас, напомним о том, что Эстония - парламентская республика.
"Дебаты относительно важных политических решений, законопроектов и формирования новых правительств должны проводиться в парламенте, а не на пресс-конференциях в доме Стенбока или где-то в партийных конторах реформистов. Именно парламент передает кандидату в премьер-министры полномочия формировать правительство. Попытки Партии реформ исключить парламент из процесса управления государством неприемлемы и не пройдут", - добавил Ратас.
Неуместным, по мнению спикера парламента, стало и освобождение от должности министров: "Все семеро узнали о том, что сняты с постов, из прессы. Хотелось бы надеяться, что подобное произошло в истории нашей политики в первый и последний раз. Понятно, что восемь министров не справятся с работой пятнадцати".
"Как война в Украине, так и проблема доходов наших людей в условиях небывалой инфляции и подготовка в новому отопительному сезону - все это требует ежедневной работы и сотрудничества. Клеймение избранных людьми в парламент партий, разделение их на "правильные" и "неправильные" в нынешней ситуации особенно неприемлемо. Для преодоления кризиса необходимо сплачивать общество, а не разобщать его. А выбранное сейчас реформистами направления прямо противоположно", - добавил Ратас и призвал Партию реформ подержать законопроект о семейных пособиях, согласно которому планировалось увеличение, в числе прочего, детских пособий.