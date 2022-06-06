Ратас призвал Каю Каллас подать в отставку

По мнению спикера парламента Юри Ратаса, если премьер-министр сочла, что коалиции больше нет, то она должна была подать президенту заявление о своей отставке.

"Решение Каи Каллас освободить от должности семерых министров из Центристской партии без предварительного уведомления - это очередное понижение планки политической культуры", - заявил Ратас.

По его словам, до образования новой коалиции должно было продолжить работать нынешнее правительство. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда страной правит в одиночку Партия реформ, не имея на то мандата. В их фракцию входит треть состава парламента. Таким образом, действия реформистов без учета мнения парламентского большинства находятся в противоречии с Конституцией", - отметил Ратас, напомним о том, что Эстония - парламентская республика.

"Дебаты относительно важных политических решений, законопроектов и формирования новых правительств должны проводиться в парламенте, а не на пресс-конференциях в доме Стенбока или где-то в партийных конторах реформистов. Именно парламент передает кандидату в премьер-министры полномочия формировать правительство. Попытки Партии реформ исключить парламент из процесса управления государством неприемлемы и не пройдут", - добавил Ратас.

Неуместным, по мнению спикера парламента, стало и освобождение от должности министров: "Все семеро узнали о том, что сняты с постов, из прессы. Хотелось бы надеяться, что подобное произошло в истории нашей политики в первый и последний раз. Понятно, что восемь министров не справятся с работой пятнадцати".