Занимающаяся спортивной ходьбой силламяэска Екатерина Миротворцева (19), которой полтора года досаждали травмы, в субботу вновь установила рекорд Эстонии среди взрослых - на этот раз в шоссейной ходьбе на 10 км.
Восстановившаяся после травм Миротворцева установила рекорд Эстонии
На проходившем в Словакии этапе соревнования "World Athletics Race Walking Tour" Миротворцева заняла третье место. Ее время 46.55 оказалось на целую минуту десять секунд лучше установленного ею же три года назад рекорда Эстонии.
Это время также на 40 с лишним секунд лучше принадлежащего ей рекорда Эстонии в ходьбе на 10000 м по стадионному кругу.
От победившей на проходившем в Словакии соревновании украинки Людмилы Оляновской Миротворцева, однако, сильно отстала - почти на четыре минуты.
На проходившем прошлым летом в Кении чемпионате мира среди юниоров Миротворцева заняла в ходьбе на 10000 м 13-е место среди 34-х участников, показав время 50.39. Это было первое соревнование для юной силламяэски после перерыва, длившегося около года и обусловленного травмой.