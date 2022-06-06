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Восстановившаяся после травм Миротворцева установила рекорд Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
Восстановившаяся после травм Миротворцева установила рекорд Эстонии
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Екатерина Миротворцева, которой всего 19 лет, уже годы царит в женской спортивной ходьбе Эстонии. Причем побеждала она большей частью и мужчин. Теперь Екатерина на шаг приблизилась к мировой спортивной элите.
Екатерина Миротворцева, которой всего 19 лет, уже годы царит в женской спортивной ходьбе Эстонии. Причем побеждала она большей частью и мужчин. Теперь Екатерина на шаг приблизилась к мировой спортивной элите. Фото: Марко Мумм / Эстонский легкоатлетический союз

Занимающаяся спортивной ходьбой силламяэска Екатерина Миротворцева (19), которой полтора года досаждали травмы, в субботу вновь установила рекорд Эстонии среди взрослых - на этот раз в шоссейной ходьбе на 10 км.

На проходившем в Словакии этапе соревнования "World Athletics Race Walking Tour" Миротворцева заняла третье место. Ее время 46.55 оказалось на целую минуту десять секунд лучше установленного ею же три года назад рекорда Эстонии.

Это время также на 40 с лишним секунд лучше принадлежащего ей рекорда Эстонии в ходьбе на 10000 м по стадионному кругу.

От победившей на проходившем в Словакии соревновании украинки Людмилы Оляновской Миротворцева, однако, сильно отстала - почти на четыре минуты.

На проходившем прошлым летом в Кении чемпионате мира среди юниоров Миротворцева заняла в ходьбе на 10000 м 13-е место среди 34-х участников, показав время 50.39. Это было первое соревнование для юной силламяэски после перерыва, длившегося около года и обусловленного травмой.

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