Восстановившаяся после травм Миротворцева установила рекорд Эстонии

На проходившем в Словакии этапе соревнования "World Athletics Race Walking Tour" Миротворцева заняла третье место. Ее время 46.55 оказалось на целую минуту десять секунд лучше установленного ею же три года назад рекорда Эстонии.

Это время также на 40 с лишним секунд лучше принадлежащего ей рекорда Эстонии в ходьбе на 10000 м по стадионному кругу.

От победившей на проходившем в Словакии соревновании украинки Людмилы Оляновской Миротворцева, однако, сильно отстала - почти на четыре минуты.