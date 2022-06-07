Предлагающая инженерно-технические решения компания AFRY Finland Oy приступила в Финляндии к проектированию демонстрационного завода Ragn-Sells по обогащению сланцевой золы, строительство которого запланировано на 2024 год. При подготовке технического проекта, который будет завершен в конце года, принимается во внимание реализация максимально экологичных решений, сообщает фирма.
В Финляндии стартовало проектирование демонстрационного завода по обогащению сланцевой золы Ragn-Sells
По словам руководителя проекта AFRY Йоуни Харью, работа с передовыми технологиями всегда очень вдохновляет: «Инновационные технологии часто дают возможность внести вклад во внедрение в различных сферах деятельности решений экономики замкнутого цикла. В данном случае видение заключается в том, чтобы использовать сланцевую золу для производства карбоната кальция для других отраслей промышленности. Как технические консультанты, мы помогаем клиентам определить и выбрать лучшие варианты для достижения безопасного, устойчивого и рентабельного результата. Наш опыт в сфере управления процессами, интегрированными инженерными решения и проектами обеспечит бесперебойную реализацию проекта и максимально эффективную работу будущего завода».
По словам руководителя проекта Ragn-Sells Алара Салусте, этап проектирования является наиболее важной задачей перед началом строительства завода: «Очень волнующе, что теперь мы с каждым днем становимся все ближе к производству первого в мире климатически-позитивного карбоната кальция. Это будет уникальный в мировом масштабе пример того, как кальций из промышленных отходов и выхлопные газы используются для создания материала, пользующегося большим спросом во всем мире. Наш демонстрационный завод станет последним шагом в отработке технологии перед строительством крупного промышленного завода в 2028 году».
Задача AFRY заключается в технологическом проектировании демонстрационного завода и подготовке сметы расходов, которая станет одним из оснований для принятия инвестиционного решения.
За последние 60 лет в Эстонии горючий сланец использовался в основном для производства энергии. В результате в природе образовалось около 600 миллионов тонн сланцевой золы. Компания Ragn-Sells разработала запатентованное решение, которое превращает золу в полезный минеральный наполнитель, карбонат кальция, а также связывает в материале большое количество углекислого газа. Экспериментальный и промышленный заводы по производству карбоната кальция планируется построить в Нарве на территории, выделенной под производство электроэнергии.
Экологическая компания Ragn-Sells превращает отходы в чистое сырье и занимается разработкой решений, способствующих переходу к экономике замкнутого цикла и снижающих воздействие людей на окружающую среду и климат. Ragn-Sells – семейный бизнес, находящийся в частной собственности концерн, основанный в 1881 году. Общий оборот работающей в пяти странах и насчитывающей 2300 сотрудников компании составил в 2020 году 6,6 миллиарда шведских крон. www.ragnsells.com
AFRY является лидером в области оказания инженерных, проектировочных и консалтинговых услуг в Европе. Подразделение перерабатывающей промышленности AFRY является ведущим инженерно-консалтинговым партнером мировой целлюлозно-бумажной, химической, биоперерабатывающей, горнодобывающей и металлургической промышленности. Наши услуги направлены на продление жизненного цикла партнерских организаций, начиная с ранних этапов стратегического развития и заканчивая крупными проектами реализации и преобразования CAPEX. Цифровизация, безопасность и устойчивость являются ключевыми аспектами наших услуг. AFRY предлагает дополнительную ценность для любой инновации, стартапа или проекта развития. Компания располагает большим опытом работы со стартапами: от идеи до коммерческого производства.