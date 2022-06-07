В Финляндии стартовало проектирование демонстрационного завода по обогащению сланцевой золы Ragn-Sells

По словам руководителя проекта AFRY Йоуни Харью, работа с передовыми технологиями всегда очень вдохновляет: «Инновационные технологии часто дают возможность внести вклад во внедрение в различных сферах деятельности решений экономики замкнутого цикла. В данном случае видение заключается в том, чтобы использовать сланцевую золу для производства карбоната кальция для других отраслей промышленности. Как технические консультанты, мы помогаем клиентам определить и выбрать лучшие варианты для достижения безопасного, устойчивого и рентабельного результата. Наш опыт в сфере управления процессами, интегрированными инженерными решения и проектами обеспечит бесперебойную реализацию проекта и максимально эффективную работу будущего завода».

По словам руководителя проекта Ragn-Sells Алара Салусте, этап проектирования является наиболее важной задачей перед началом строительства завода: «Очень волнующе, что теперь мы с каждым днем становимся все ближе к производству первого в мире климатически-позитивного карбоната кальция. Это будет уникальный в мировом масштабе пример того, как кальций из промышленных отходов и выхлопные газы используются для создания материала, пользующегося большим спросом во всем мире. Наш демонстрационный завод станет последним шагом в отработке технологии перед строительством крупного промышленного завода в 2028 году».

Задача AFRY заключается в технологическом проектировании демонстрационного завода и подготовке сметы расходов, которая станет одним из оснований для принятия инвестиционного решения.