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Из рек Пуртсе и Кохтла вывезут загрязненный грунт

Северное побережье
Из рек Пуртсе и Кохтла вывезут загрязненный грунт
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Pärast reostusest puhastamist on Purtse jõgi ka kaugemalt tulijatele ligitõmbavam.
Pärast reostusest puhastamist on Purtse jõgi ka kaugemalt tulijatele ligitõmbavam. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Крупнейший в Эстонии четырехлетний проект по ликвидации остаточного загрязнения подошел к завершающей стадии. Из рек Пуртсе и Кохтла извлечены остаточные загрязнения от работы сланцевой промышленности советских времен, и в июне начнется вывоз загрязненного грунта, сообщает rus.postimees.ee

По словам руководителя проектов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, очистка водосборного бассейна реки Пуртсе стала уникальной задачей даже в мировом масштабе. «У нас не было опыта из предыдущих практик - ни в Эстонии, ни в других странах - как удалить такое большое количество загрязнения из проточного водоема. Несмотря на уникальность проекта, работы по очистке проводились в соответствии с графиком. На сегодня очищен наиболее загрязненный участок реки Пуртсе, который находится между плотиной Пюсси и плотиной Лохкусе, а также река Кохтла вместе с канавой Вахтсепа», — сказал Яаксоо.

Целью начатых в 2018 году очистных работ является устранение негативного воздействия остаточного загрязнения окружающей среды и обеспечение безопасной для людей и благоприятной для природы среды обитания в районе реки.

«Очищенные русла очень хорошо были приняты в природную среду - уже в прошлом году на берегах проросла растительность, а этим летом мы надеемся увидеть на склонах еще более разнообразную жизнь. В новых руслах рек созданы шлюзы и искусственные пороги, что сформировало благоприятную среду обитания и условия нереста для рыб. Этим летом для улучшения жизненных условий рыб будут созданы дополнительные нерестилища», — сообщил руководитель проектов Министерства окружающей среды.

Этим летом начнется последний этап проекта, в ходе которого затвердевший грунт с площадки возле подстанции Пюсси будет вывезен на свалку полукокса Viru Keemia Grupp для окончательной обработки. Проект будет завершен к концу этого года.

По словам Яаксоо, работы по очистке в рамках проекта идут строго по графику, принимая во внимание также тот факт, что для улучшения жизни местных жителей необходимо порой действовать иначе, чем планировалось изначально, и вносить некоторые изменения в проект. «Например, со строительством нового русла реки до сих пор полные воды подвалы в Рооду стали сухими. Пруд Люганузе, которого не было в первоначальном списке работ, в ходе работ очистили от масляных загрязнений и благоустроили его берега. Благодаря небольшим изменениям в проекте, ранее заболоченные земли у канавы Вахтсепа теперь можно использовать и как земли сельскохозяйственного назначения», — перечислил Яаксоо дополнения к проекту, которые были внесены в сотрудничестве с местными жителями.

Масштабный проект очистных работ в начале этого года столкнулся с затруднениями, когда стало ясно, что подрядчик не может осуществить термическую обработку загрязненного грунта, что было прописано в условиях поставки. Это связано с изменением экологической политики в Нидерландах и резким подорожанием морского транспорта, и топлива для термообработки.

Поскольку бюджет проекта состоит из евродотаций с фиксированным сроком, то Министерство окружающей среды в роли заказчика должно было согласиться на транспортировку загрязненной почвы в хранилище отходов. Чтобы найти перевозчика для перевозки загрязненного грунта, министерство объявило в марте конкурс госпоставки, в котором приняли участие четыре предприятия. Победителем стало предприятие Terastonus OÜ с почти 20-летним опытом работы, которое должна завершить работы до 1 декабря.

В ходе реализации проекта по ликвидации остаточных загрязнений очищено 10,4 км старого русла и построено 7 км нового русла. Из рек извлечено около 9000 самосвалов загрязненного грунта. Для проведения работ было построено 13 км необходимых для работ дорог. Кроме того, приведена в безопасное состояние значительная часть площади фенольного болота площадью 14 га, которое к концу 2022 года станет абсолютно безопасно.

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