Законопроект о снижении акциза на бензин направлен на второе чтение

Текущая ставка акциза на неэтилированный бензин составляет 563 евро на 1000 литров топлива. Согласно проекту, ставка акциза должна быть снижена до минимального уровня по ЕС, то есть 359 евро.

По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний Марта Раамата, максимальное снижение акцизного сбора означает, что цена литра бензина на АЗС будет дешевле на 24,48 цента, поскольку с акцизного сбора также высчитывается налог с оборота.

Первоначально проект, инициированный Isamaa в марте, предполагал снижение ставки акциза на один год, но затем партия отозвала эти предложения о поправках. Теперь в законопроекте временного ограничения нет.

"В данный момент это не временно, это постоянная мера. Сегодня никто не может предсказать, как долго продлится такая экономическая ситуация. Мы знаем, что уже есть дефицит топлива, особенно дизельного. Внушительный рост цен прогнозируется уже на сентябрь. В сегодняшнем ценовом ралли государство все же должно что-то предпринять, чтобы помочь своему народу и бизнесу", - сказал председатель комиссии Айвар Кокк.

По словам Кокка, представители социал-демократов и Партии реформ в финансовой комиссии предложение не поддержали: "Другие поддержали. Но не стоит искать здесь какие-то черты новой коалиции, эти партии всегда действовали так или иначе. Лишь недавно они поддержали в Рийгикогу снижение акцизного сбора на специально маркированное топливо. Как будет в зале, не знаю".