В среду финансовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение проект, призванного снизить акциз на бензин до минимального уровня Европейского союза. Для потребителей это должно означать падение цен примерно на 25 центов за литр на АЗС, сообщает rus.err.ee
Законопроект о снижении акциза на бензин направлен на второе чтение
Текущая ставка акциза на неэтилированный бензин составляет 563 евро на 1000 литров топлива. Согласно проекту, ставка акциза должна быть снижена до минимального уровня по ЕС, то есть 359 евро.
По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний Марта Раамата, максимальное снижение акцизного сбора означает, что цена литра бензина на АЗС будет дешевле на 24,48 цента, поскольку с акцизного сбора также высчитывается налог с оборота.
Первоначально проект, инициированный Isamaa в марте, предполагал снижение ставки акциза на один год, но затем партия отозвала эти предложения о поправках. Теперь в законопроекте временного ограничения нет.
"В данный момент это не временно, это постоянная мера. Сегодня никто не может предсказать, как долго продлится такая экономическая ситуация. Мы знаем, что уже есть дефицит топлива, особенно дизельного. Внушительный рост цен прогнозируется уже на сентябрь. В сегодняшнем ценовом ралли государство все же должно что-то предпринять, чтобы помочь своему народу и бизнесу", - сказал председатель комиссии Айвар Кокк.
По словам Кокка, представители социал-демократов и Партии реформ в финансовой комиссии предложение не поддержали: "Другие поддержали. Но не стоит искать здесь какие-то черты новой коалиции, эти партии всегда действовали так или иначе. Лишь недавно они поддержали в Рийгикогу снижение акцизного сбора на специально маркированное топливо. Как будет в зале, не знаю".
Трудно предсказать, как сформируются мнения в зале Рийгикогу в связи со сменой правительства. "Если мы суммируем голоса комиссии, законопроект может пройти. Наше предложение состояло в том, чтобы второе чтение было уже в понедельник в зале Рийгикогу", - сказал Кокк.
По словам Кокка, влияние законопроекта на государственный бюджет составит примерно 45 миллионов евро, но это компенсировалось бы за счет восстановления продаж топлива.
"В этом году мы видим, что продажи бензина упали на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, продажи дизельного топлива - на 5 процентов. Если принять это во внимание, падение цен может означать восстановление продаж топлива. С другой стороны, если это не учитывать, расходы в этом году составят около 45 миллионов евро. С другой стороны, если бы не было снижения продаж, то не было бы такого падения", - сказал Кокк.
Кокк отметил, что другие страны Евросоюза приняли различные меры по снижению цен на топливо. Финляндия и Латвия смягчили требования к биодобавкам, что означает снижение цен примерно на 12 центов. "Германия снизила акцизы, Польша сделала это еще раньше", - сказал он.
"Все-таки сегодня в Эстонии налоги на топливо по-прежнему одни из самых высоких в Европейском союзе", - сказал Кокк.
"Но это, безусловно, зависит от ситуации на рынке. Мы не знаем, что происходит с ценами на бензин и дизельное топливо на рынке. Нынешние продавцы топлива предупреждают, что цена дизельного топлива уже в сентябре может составить три евро из-за нехватки топлива в Европе. 20 центов для бензина - это все же очень много", - сказал Кокк.