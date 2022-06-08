По словам премьер-министра и председателя Партии реформ Каи Каллас, консультации с партией Isamaa о возможности создания новой правительственной коалиции прошли в хорошей атмосфере и она оптимистично оценивает шансы на создание коалиции реформистов, Isamaa и социал-демократов, сообщает rus.err.ee
Каллас: консультации с Isamaa прошли в хорошей атмосфере
"Атмосфера на встрече была очень хорошей. Isamaa сама скажет, в чью пользу они сделают выбор, но я надеюсь, что они вынесут позитивное решение, потому что у нас на самом деле была очень хорошая встреча, в хорошей атмосфере и с надеждой прийти к договоренностям", - сказала Каллас.
"Я умеренно оптимистична. Кажется, что у нас есть возможность вместе двигаться дальше с большими вопросами", - добавила она.
По словам премьер-министра, на встрече с Isamaa мелкие детали не обсуждались, но Каллас упомянула два момента, по которым у реформистов и отечественников схожие позиции.
"Например, эстоноязычное образование, о котором мы говорили очень долго, важно и для нас. Здесь Isamaa хотела бы поднять планку и двигаться в этом направлении быстрее. Мне кажется, что здесь у нас много общего и с социал-демократами. Мы безусловно готовы пойти здесь дальше по сравнению с законом о базовом образовании, предложенным предыдущим правительством", - сказала председатель Партии реформ.
По ее словам, снижение налогов на потребление, за которое выступает Isamaa, детально не обсуждалось, но правительство очевидно должно будет заниматься вопросом доходов людей в условиях быстрой инфляции. "Вопрос в том, какими в точности решениями оказать помощь людям. Мы всегда хотим оказывать адресную помощь, т.е. тем, кому она действительно нужна. Но, наверное, это вопросы, по которым нам надо искать компромисс", - пояснила Каллас.
Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс также оптимистично оценил результаты консультаций с Isamaa.
"Я бы сказал, что сегодня у нас здесь не было каких-либо серьезных разногласий. Так что мне кажется, что нет больших оснований сомневаться в том, что эта коалиция может появиться. Мне кажется, что наиболее сложной темой в ходе переговоров оказалось то, что и как мы будем делать с возросшими ценами на энергию и удорожанием жизни. Все мы были согласны с тем, что с этим нужно что-то делать. Вопрос в том - кому необходимо помогать, в каком объеме, какими суммами. Я думаю, что вот это самый большой вызов для нас", - сказал Ляэнеметс.
Он сообщил, что здесь у социал-демократов может быть принципиальное различие в подходах с остальными участниками консультаций. "Социал-демократы хотели бы установить ценовой порог, выше которого это для людей дорожать не будет. Конечно, это будет стоить денег, но это очень важный момент", - сказал Ляэнеметс.
Он добавил, что второй дополнительный бюджет на консультациях в среду не обсуждался, но поскольку энергетический кризис начнется уже в этом году, то потребность в дополнительных средства очевидна. "Так что если дойдет до формирования правительства, то это будет означать новый дополнительный бюджет осенью", - пояснил лидер соцдемов.
Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас на прошлой неделе отправила в отставку министров своего коалиционного партнера - Центристской партии, и предложила войти в правительство социал-демократам и Isamaa. Центристы, в свою очередь, предложили консультации EKRE и Isamaa о создании правительства. Для парламентского большинства оба варианта коалиции нуждаются в том, чтобы в правительство вошла партия Isamaa. Отечественники заявили, что примут свое решение о выборе партнеров для коалиционных переговоров не позднее субботы.