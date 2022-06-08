Каллас: консультации с Isamaa прошли в хорошей атмосфере

Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс также оптимистично оценил результаты консультаций с Isamaa.

"Я бы сказал, что сегодня у нас здесь не было каких-либо серьезных разногласий. Так что мне кажется, что нет больших оснований сомневаться в том, что эта коалиция может появиться. Мне кажется, что наиболее сложной темой в ходе переговоров оказалось то, что и как мы будем делать с возросшими ценами на энергию и удорожанием жизни. Все мы были согласны с тем, что с этим нужно что-то делать. Вопрос в том - кому необходимо помогать, в каком объеме, какими суммами. Я думаю, что вот это самый большой вызов для нас", - сказал Ляэнеметс.

Он сообщил, что здесь у социал-демократов может быть принципиальное различие в подходах с остальными участниками консультаций. "Социал-демократы хотели бы установить ценовой порог, выше которого это для людей дорожать не будет. Конечно, это будет стоить денег, но это очень важный момент", - сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что второй дополнительный бюджет на консультациях в среду не обсуждался, но поскольку энергетический кризис начнется уже в этом году, то потребность в дополнительных средства очевидна. "Так что если дойдет до формирования правительства, то это будет означать новый дополнительный бюджет осенью", - пояснил лидер соцдемов.