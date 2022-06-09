Член правления НКО "Ида-Вируский центр общественного транспорта" Хейк Лутс считает, что запущенная государством система бесплатного общественного транспорта в уездах себя не оправдала, сообщает rus.err.ee
Хейки Лутс: общественный транспорт в уездах должен стать платным
Хейки Лутс: общественный транспорт в уездах должен стать платным
"Вопрос о дальнейшей судьбе бесплатного проезда будем обсуждать осенью. Предсказывать результат рано, но моё личное мнение: он должен стать платным. К сожалению, предыдущая практика показала, что для многих пассажиров бесплатный уездный транспорт превратился
в способ проведения свободного времени", - сказал Хейки Лутс в интервью "Силламяэскому вестнику".
Комментируя проблему нехватки финансирования, недавно заостренную рядом автобусных предприятий республики, о которой писал rus.err.ee, Хейки Лутс отметил, что государство все равно должно будет выполнять свою обязанность по обеспечению публичных уездных маршрутов и в Ида-Вирумаа эта сеть нуждается скорее в дополнении, чем в сокращении.
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