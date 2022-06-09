Хейки Лутс: общественный транспорт в уездах должен стать платным

"Вопрос о дальнейшей судьбе бесплатного проезда будем обсуждать осенью. Предсказывать результат рано, но моё личное мнение: он должен стать платным. К сожалению, предыдущая практика показала, что для многих пассажиров бесплатный уездный транспорт превратился

Комментируя проблему нехватки финансирования, недавно заостренную рядом автобусных предприятий республики, о которой писал rus.err.ee, Хейки Лутс отметил, что государство все равно должно будет выполнять свою обязанность по обеспечению публичных уездных маршрутов и в Ида-Вирумаа эта сеть нуждается скорее в дополнении, чем в сокращении.