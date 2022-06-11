8 июня в 10.14 спасателей вызвали в местечко Кеэмиа в Кохтла-Ярве, так как в тамошнюю бетонированную канаву примерно двухметровой глубины угодил лось.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Лось упал в канаву
За полчаса спасатели помогли животному выбраться из канавы и отпустили в лес.
В Ахтме подожгли заброшенный дом
Днем 8 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что в местечке Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве из заброшенного дома идет дым. На момент прибытия спасателей пламя уже вырывалось через крышу здания, и работы по тушению заняли несколько часов.
Оценочно пожар охватил площадь около 80 квадратных метров и здание сильно пострадало. По предварительным данным, это мог быть поджог.
Забравшиеся на крышу мальчишки не смогли спуститься
Вечером 9 июня спасателей позвали на помощь на улицу Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу, где двое мальчишек забрались по дереву на крышу здания, но поскольку использованная ими для этого ветка обломилась, то спуститься они уже не смогли.
Спасатели помогли малчишками слезть вниз по выдвижной лестнице, а также объяснили им, насколько опасными могут быть подобные "упражнения".