СПАСАТЕЛИ ⟩ Лось упал в канаву

За полчаса спасатели помогли животному выбраться из канавы и отпустили в лес.

В Ахтме подожгли заброшенный дом

Днем 8 июня в центр тревоги поступило сообщение о том, что в местечке Ритсика в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве из заброшенного дома идет дым. На момент прибытия спасателей пламя уже вырывалось через крышу здания, и работы по тушению заняли несколько часов.

Оценочно пожар охватил площадь около 80 квадратных метров и здание сильно пострадало. По предварительным данным, это мог быть поджог.

Забравшиеся на крышу мальчишки не смогли спуститься

Вечером 9 июня спасателей позвали на помощь на улицу Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу, где двое мальчишек забрались по дереву на крышу здания, но поскольку использованная ими для этого ветка обломилась, то спуститься они уже не смогли.