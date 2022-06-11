Нынешний рекорд торжества в честь супругов-юбиляров Йыхвиской волости принадлежит Агнес и Валдеко Кайва, которые летом отметят 65 лет супружеской жизни. "Да, странно, что при такой тяжелой жизни нам так много отпущено", - слегка удивилась жемчужная пара (65 лет совместной жизни называют также железной свадьбой. - Прим. ред.)
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КАК 65 ЛЕТ ИДТИ РУКА ОБ РУКУ? ⟩ Улыбаясь друг другу и жизни!
Улыбаясь друг другу и жизни!
Липа супругов Кайва в парке любви Таммикуского народного дома уже выросла. "Мы пошли сегодня ее погладить", - говорит Агнес, по словам которой, их неоднократно приглашали на прием золотых пар.
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