КАК 65 ЛЕТ ИДТИ РУКА ОБ РУКУ? ⟩ Улыбаясь друг другу и жизни!

Нынешний рекорд торжества в честь супругов-юбиляров Йыхвиской волости принадлежит Агнес и Валдеко Кайва, которые летом отметят 65 лет супружеской жизни. "Да, странно, что при такой тяжелой жизни нам так много отпущено", - слегка удивилась жемчужная пара (65 лет совместной жизни называют также железной свадьбой. - Прим. ред.)