Тийдрек Нурме и Каиса Кукк победили в Нарвском энергозабеге

Тийдрек Нурме, представляющий Академический спортклуб Тартуского университета, одержал победу в полумарафоне со временем 1:05.48 и таким образом стал главным победителем прошедшего 11 июня Нарвского энергетического забега.

Тийдрек Нурме финиширует первым в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Со временем 1:06,23 вторым прибежал к финишу Каур Кивистик - бегун Тартуского спортобщества "Калев", получивший серебряную медаль чемпионата Эстонии.

Роман Фости из спортобщества "Спарта" пересек финишную линию третьим, когда на табло высвечивалось 1:06,37. Его одноклубнику Леониду Лацепову не хватило до бронзовой медали всего шести секунд (1:06,43).

Среди женщин Каиса Кукк из Тартуского спортобщества "Kalev" оказалась самой быстрой в полумарафоне и стала чемпионкой Эстонии, зафиксировав финишное время 1:19.30.

Финиширует Каиса Кукк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Второе место и серебряную медаль чемпионата Эстонии в женском разряде завоевала Пилле Хинн из "Спарты" (1:20,49), а третье место и бронзовую медаль - Кадилийс Куйв (1:22,46) из спортклуба "Prorunner".

На пятикилометровой трассе самым быстрым мужчиной оказался Денис Шалкаускас из Академического спортклуба Тартуского университета, который пробежал пять километров по нарвскому речному променаду и улицам Старого города ровно за 16 минут. В женском зачете ту же трассу первой пробежала Кристель Валласте (20,59), представительница клуба "Jooksupartner".

Почти тысяча маленьких бегунов приняли участие в детском забеге "Limpa" в парке перед Нарвским замком.

Спортивный день завершился концертом, на котором выступил Штефан, в мае представлявший Эстонию в финале песенного конкурса "Евровидение".