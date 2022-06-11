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Тийдрек Нурме и Каиса Кукк победили в Нарвском энергозабеге

Илья Смирнов
Тийдрек Нурме и Каиса Кукк победили в Нарвском энергозабеге
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Тийдрек Нурме и Каиса Кукк с медалями Чемпионат Эстонии в полумарафоне.
Тийдрек Нурме и Каиса Кукк с медалями Чемпионат Эстонии в полумарафоне. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Чемпионат Эстонии в полумарафоне в рамках Нарвского энергозабега выиграли Тийдрек Нурме в мужском зачете и Каиса Кукк - в женском. Крупнейшее в Ида-Вирумаа народное спортивное мероприятие собрало в этом году около четырех тысяч любителей движения.

Тийдрек Нурме, представляющий Академический спортклуб Тартуского университета, одержал победу в полумарафоне со временем 1:05.48 и таким образом стал главным победителем прошедшего 11 июня Нарвского энергетического забега.

Тийдрек Нурме финиширует первым в Нарве.
Тийдрек Нурме финиширует первым в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Со временем 1:06,23 вторым прибежал к финишу Каур Кивистик - бегун Тартуского спортобщества "Калев", получивший серебряную медаль чемпионата Эстонии.

Роман Фости из спортобщества "Спарта" пересек финишную линию третьим, когда на табло высвечивалось 1:06,37. Его одноклубнику Леониду Лацепову не хватило до бронзовой медали всего шести секунд (1:06,43).

Среди женщин Каиса Кукк из Тартуского спортобщества "Kalev" оказалась самой быстрой в полумарафоне и стала чемпионкой Эстонии, зафиксировав финишное время 1:19.30.

Финиширует Каиса Кукк.
Финиширует Каиса Кукк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Второе место и серебряную медаль чемпионата Эстонии в женском разряде завоевала Пилле Хинн из "Спарты" (1:20,49), а третье место и бронзовую медаль - Кадилийс Куйв (1:22,46) из спортклуба "Prorunner".

На пятикилометровой трассе самым быстрым мужчиной оказался Денис Шалкаускас из Академического спортклуба Тартуского университета, который пробежал пять километров по нарвскому речному променаду и улицам Старого города ровно за 16 минут. В женском зачете ту же трассу первой пробежала Кристель Валласте (20,59), представительница клуба "Jooksupartner".

Почти тысяча маленьких бегунов приняли участие в детском забеге "Limpa" в парке перед Нарвским замком.

Спортивный день завершился концертом, на котором выступил Штефан, в мае представлявший Эстонию в финале песенного конкурса "Евровидение".

Нарвский энергозабег - мероприятие созданное в 2011 году по инициативе концерна "Eesti Energia", города Нарва, Министерства культуры Эстонии и Клуба организации спортивных мероприятий. Целью ежегодного мероприятия является поощрение людей к занятиям оздоровительным спортом и повышение значимости Ида-Вирумаа в культурном и спортивном ландшафте Эстонии.

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