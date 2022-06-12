С июля на уездных линиях появятся новые перевозчики с новыми автобусами; ездить по-прежнему можно будет бесплатно, но, входя в автобус, обязательно придется валидировать проездную карточку. Самым большим изменением для пассажиров будет то, что поменяются номера уездных линий.
ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ С июля изменятся номера уездных линий, а билеты заменит проездная карточка
Все внутриуездные линии впредь будут иметь двухзначные номера, а выходящие за пределы уезда линии (в Раквере, Авинурме или Муствеэ) - трехзначные.
В регионе Кивиыли изменения введут с августа.
Новая система более ясная и логичная, считает руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс. Поначалу может, правда, возникнуть небольшая путаница. Но поскольку расписания движения не изменятся и автобусы с новыми номерами будут приходить на остановку и отъезжать от нее в прежнее, уже известное время, то люди быстро привыкнут. К тому же двухзначные номера запомнить проще, чем прежние трехзначные.
Новые номера линий имеют четкую логику: линии Тойлаской волости будут начинаться с четверки (например, нынешний номер 106 станет номером 46, номер 105 - номером 45 и т.д.), между Йыхви и Силламяэ будут курсировать автобусы с номером, начинающимся с цифры 5, по большой Алутагузеской волости - с цифр 6 и 7, ездящие в направлении Силламяэ и Нарвы линии будут начинаться с восьмерки, а ездящие в Кивиылиском регионе - с девятки.
- Номера уездных линий будут начинаться с третьего десятка, два первых десятка оставлены для городских линий, - отметил Лутс.
Новые номера линий можно посмотреть на домашней странице центра общественного транспорта.
Вход в автобус снова через переднюю дверь
Второе касающееся пассажиров изменение - замена проездных билетов проездными карточками, которые следует валидировать, входя в автобус.
Валидаторы расположены только у передней двери, то есть, начиная с июля, в автобусах снова будет открываться передняя дверь, через которую и следует входить в автобус.
- Хотя ездить по-прежнему можно будет бесплатно, проездную карточку обязательно нужно валидировать, - сказал Хейки Лутс и подчеркнул, что это важно для получения обзора пассажиропотока. Обзор позволит взвесить, не надо ли увеличить или, напротив, уменьшить количество отправлений на какой-нибудь линии либо заменить в некоторых случаях большой автобус на маленький - или наоборот.
Проездная карточка стоит 2 евро, ее можно будет купить также за точные деньги (без сдачи) у водителя автобуса. Чтобы сэкономить свое и попутчиков время, стоит все же по возможности приобретать карточку заранее. Разработавшее систему проездных карточек АО "Ridango" пообещало, что уже в конце июня карточки можно будет купить во всех ида-вирумааских "R-kiosk", почтовых конторах "Omniva" и инфоприлавках "Selver".
Годятся все автобусные проездные карточки
Проездные карточки будут в перекрестном пользовании, то есть по карточке можно будет ездить как на всех общественных линиях Ида-Вируского уезда, так и на линиях других уездов и городов Эстонии. Для использования на уездных линиях годятся также купленные ранее в Кохтла-Ярве, Силламяэ или Нарве проездные карточки ATKO, а также, например, таллиннская проездная карточка.
- Если пассажир по какой-то причине не желает купить себе проездную карточку, то он должен спросить бумажный билет у водителя автобуса. Чем больше будет таких пассажиров, тем больше времени водитель автобуса станет тратить на остановках, время проезда увеличится и автобус может выйти из графика движения, - отметил Хейки Лутс. - В результате этого может возникнуть необходимость изменения расписания движения.
Новые автобусы более экологичные
Нынешний договор центра общественного транспорта об общественных линейных перевозках в Йыхвиском и Нарвском регионах заканчивается в июне, а с июля там будут курсировать новые газовые автобусы АО "GoBus". В Кивиылиском регионе договор заканчивается на месяц позже, с августа перевозками там займется "M.K.Reis-X" - тоже с новыми газовыми автобусами.
- Постараемся больше щадить окружающую среду, - говорит Лутс. - Газовые автобусы экологичнее дизельных, да и переход на проездные карточки означает, что на бумажные билеты не будет больше тратиться неразумно много бумаги, а использованные билеты уже не будут загрязнять окружающую среду.