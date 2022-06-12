ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ С июля изменятся номера уездных линий, а билеты заменит проездная карточка

- Хотя ездить по-прежнему можно будет бесплатно, проездную карточку обязательно нужно валидировать, - сказал Хейки Лутс и подчеркнул, что это важно для получения обзора пассажиропотока. Обзор позволит взвесить, не надо ли увеличить или, напротив, уменьшить количество отправлений на какой-нибудь линии либо заменить в некоторых случаях большой автобус на маленький - или наоборот.

Проездная карточка стоит 2 евро, ее можно будет купить также за точные деньги (без сдачи) у водителя автобуса. Чтобы сэкономить свое и попутчиков время, стоит все же по возможности приобретать карточку заранее. Разработавшее систему проездных карточек АО "Ridango" пообещало, что уже в конце июня карточки можно будет купить во всех ида-вирумааских "R-kiosk", почтовых конторах "Omniva" и инфоприлавках "Selver".

Годятся все автобусные проездные карточки

Проездные карточки будут в перекрестном пользовании, то есть по карточке можно будет ездить как на всех общественных линиях Ида-Вируского уезда, так и на линиях других уездов и городов Эстонии. Для использования на уездных линиях годятся также купленные ранее в Кохтла-Ярве, Силламяэ или Нарве проездные карточки ATKO, а также, например, таллиннская проездная карточка.

- Если пассажир по какой-то причине не желает купить себе проездную карточку, то он должен спросить бумажный билет у водителя автобуса. Чем больше будет таких пассажиров, тем больше времени водитель автобуса станет тратить на остановках, время проезда увеличится и автобус может выйти из графика движения, - отметил Хейки Лутс. - В результате этого может возникнуть необходимость изменения расписания движения.

Новые автобусы более экологичные

Нынешний договор центра общественного транспорта об общественных линейных перевозках в Йыхвиском и Нарвском регионах заканчивается в июне, а с июля там будут курсировать новые газовые автобусы АО "GoBus". В Кивиылиском регионе договор заканчивается на месяц позже, с августа перевозками там займется "M.K.Reis-X" - тоже с новыми газовыми автобусами.