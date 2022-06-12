В Ярвеской части города Кохтла-Ярве шесть фонтанов, которые не одно десятилетие с начала мая по октябрь радуют горожан журчанием воды. Однако нынче уже июнь, а в чашах большинства водных сооружений до сих пор нет воды.
Фонтаны в Кохтла-Ярве на Кескаллеэ стоят сухими
Скоро середина июня, но включены лишь два каскадных фонтана - на площади у горуправления и возле Кохтла-Ярвеского центра культуры. В бетонных чашах исторических сооружений на Кескаллеэ вода появляется лишь после дождей, на радость голубям и прочим пернатым. В чем проблема?
По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, фонтаны порадуют горожан и в этом году, а запоздали с запуском потому, что сооружения, построенные десятки лет назад, амортизированы и требуют поддерживающего ремонта.
Специалист горуправления Андрес Суубан добавил, что фонтаны обслуживает нарвская фирма "Viru Westten", с которой был заключен договор на пять лет, нынешний год в этом договоре - последний.
- Системы водоснабжения функционируют, но часть бетонных конструкций прохудилась и пропускает воду. Прежде чем запускать, их необходимо подремонтировать. Мы уже напоминали об этом подрядчикам, которые в течение недели их обещали сделать и включить. Ситуация показывает, что пришла пора задуматься о капитальном ремонте. Но для этого придется найти деньги в бюджете города. В этом году средств нет, но тема остается актуальной. Надеюсь, что через год-два найдутся возможности привести фонтаны в порядок.