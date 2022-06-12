Фонтаны в Кохтла-Ярве на Кескаллеэ стоят сухими

Скоро середина июня, но включены лишь два каскадных фонтана - на площади у горуправления и возле Кохтла-Ярвеского центра культуры. В бетонных чашах исторических сооружений на Кескаллеэ вода появляется лишь после дождей, на радость голубям и прочим пернатым. В чем проблема?

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, фонтаны порадуют горожан и в этом году, а запоздали с запуском потому, что сооружения, построенные десятки лет назад, амортизированы и требуют поддерживающего ремонта.

Специалист горуправления Андрес Суубан добавил, что фонтаны обслуживает нарвская фирма "Viru Westten", с которой был заключен договор на пять лет, нынешний год в этом договоре - последний.