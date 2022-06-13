В школах Эстонии 13 июня завершился учебный год. Табели об успеваемости получили в столице и ученики украинской школы - но без оценок. За два месяца работы главной задачей педагогов было создать дружную и безопасную атмосферу, с чем они, судя по хорошему настроению детей, успешно справились.
Ученики украинской школы в Таллинне закончили учебный год без оценок, но с хорошим настроением
Ученики украинской школы в Таллинне закончили учебный год без оценок, но с хорошим настроением
В украинском филиале таллиннской гимназии Лиллекюла в течение двух месяцев занимались 130 детей военных беженцев. Академическими знаниями их пока не нагружали, главным было - помочь пережить стресс, освоиться в чужой стране и выучить хотя бы самые простые эстонские слова, передает "Актуальная камера".
"Я умею читать и немного знаю животных, например, koer", - рассказала выпускница первого класса Елизавета.
По словам Александра, также закончившего первый класс, детей немного учили математике, эстонскому и английскому языкам.
- Самое важное, что дети радостные, счастливые, они полюбили эту школу, - отметила руководитель проектов Лиллекюлаской гимназии Таллинна Наталья Мялицина.
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