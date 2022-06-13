Ученики украинской школы в Таллинне закончили учебный год без оценок, но с хорошим настроением

В школах Эстонии 13 июня завершился учебный год. Табели об успеваемости получили в столице и ученики украинской школы - но без оценок. За два месяца работы главной задачей педагогов было создать дружную и безопасную атмосферу, с чем они, судя по хорошему настроению детей, успешно справились.