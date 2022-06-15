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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ийзаку из гаража украли бензопилу

13-14 июня 2022 г.
Северное побережье
В Ийзаку из гаража украли бензопилу
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

В полицию сообщили, что 14 июня из гаража дома на улице Нурга в поселке Ийзаку украли бензопилу. Первоначальный ущерб составляет 400 евро.

В Тойла украли инструменты

В полицию поступило сообщение о том, что 13 июня из надворной постройки дома на улице Нурме в поселке Тойла были украдены инструменты. Первоначальный ущерб оценивается в 500 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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