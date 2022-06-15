КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Любители бани соберутся перед Яановым днем в Нарве

Некоммерческое объединение "Rakvere Maraton" объединяет любителей не только бега, но и бани, а также организует перед Яановым днем в Нарве первый банный фестиваль - дни эстонской банной культуры.

Банные праздники в Нарве уже проводились. К примеру, в 2018 году в Йоаорге на неделе Северных стран. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Знакомя с банной культурой, мы хотим привлечь в Нарву представителей разных возрастных групп, а также предложить приятные впечатления гостям извне. Если добавить к этому красивый город Нарва, то мы уверены, что сумеем в течение двух дней пробудить интерес более чем у тысячи человек, - сказал член правления НКО "Rakvere Maraton", бывший ляэне-вирумааский уездный старейшина и мэр Раквере, а также нынешний член Рийгикогу Марко Торм.

Он добавил, что ходить в баню по душе как эстонцам, так и русским. "На банном полке все свои, там нет никаких статусов и языкового барьера".

Бани приедут разные

В Нарвскую крепость съедутся бани со всей Эстонии. "Бани будут разные: оборудованные в старом автобусе или в машинах, бани-прицепы, сгружаемые бани и устанавливаемые на месте легкие строения. Разумеется, и бочки-купели", - описал организатор.