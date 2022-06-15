18 и 19 июня на Северный двор Нарвской крепости съедутся мобильные бани и бочки-купели, чтобы предложить особые впечатления местным и приехавшим из других мест фанатам бани.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Любители бани соберутся перед Яановым днем в Нарве
Некоммерческое объединение "Rakvere Maraton" объединяет любителей не только бега, но и бани, а также организует перед Яановым днем в Нарве первый банный фестиваль - дни эстонской банной культуры.
- Знакомя с банной культурой, мы хотим привлечь в Нарву представителей разных возрастных групп, а также предложить приятные впечатления гостям извне. Если добавить к этому красивый город Нарва, то мы уверены, что сумеем в течение двух дней пробудить интерес более чем у тысячи человек, - сказал член правления НКО "Rakvere Maraton", бывший ляэне-вирумааский уездный старейшина и мэр Раквере, а также нынешний член Рийгикогу Марко Торм.
Он добавил, что ходить в баню по душе как эстонцам, так и русским. "На банном полке все свои, там нет никаких статусов и языкового барьера".
Бани приедут разные
В Нарвскую крепость съедутся бани со всей Эстонии. "Бани будут разные: оборудованные в старом автобусе или в машинах, бани-прицепы, сгружаемые бани и устанавливаемые на месте легкие строения. Разумеется, и бочки-купели", - описал организатор.
- Гвоздем программы станет баня Выхандуского марафона, вмещающая сразу 50-60 человек. За два дня там планируется устроить несколько банных ритуалов вместе с деятелями общественной жизни. Звучит интригующе, и на деле это означает, что люди смогут пообщаться с известными людьми, будь они из Нарвы, Ида-Вирумаа или из-за пределов уезда. А известные люди смогут поболтать, пошутить и, разумеется, попариться. Начало каждый полный час, - сказал Марко Торм.
Знаменитостей, которые придут баню, организатор пока не называет. "Но могу сказать, что среди них и парламентарии, и местные предприниматели, спортивные деятели, журналисты, активисты гражданских объединений".
Жюри, состоящее из деятелей публичной жизни и специалистов, опробует все бани, а затем назовет лучшие.
Событие для всей семьи
Марко Торм подтвердил, что банный фестиваль - это семейное мероприятие.
- Чтобы люди пришли семьями, крепкий алкоголь предлагать не будем и бани закроем в десять вечера. Кое-кто предполагает, что на банный фестиваль собираются мужики с большими пивными животами, но на самом деле это не так. Почти половина его посетителей - женщины. К тому же очень много молодежи и детей.
Марко Торм знает, что говорит, ведь нарвское мероприятие является естественным продолжением и развитием проведенного в 2019 году в городе Раквере Эстонского банного фестиваля. В Нарве двухдневное банное мероприятие поможет осуществить целевое учреждение интеграции, благодаря чему плату за билет можно будет запросить символическую.