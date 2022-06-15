Многие украинские школьники в Таллинне предпочитают русский язык обучения

На основе уже собранных данных Таллиннский департамент образования будет к сентябрю распределять учащихся из Украины по школам и классам. По словам Андреса Паюла, сейчас около 400 учеников прошли программу адаптации. Распределение детей затруднено тем, что украинцы часто меняют место жительства и не все из них состоят на учете в регистре.

- Ко всему прочему, утверждается (в Министерстве образования и науки ЭР. - прим "СП"), что украинских учеников нельзя направлять в русские школы. Если так, то самыми большими жертвами станут эстонские школы, поскольку именно они должны будут взять на себя всю эту нагрузку, - уверен глава Таллинского департамента образования.

Андрес Паюла. Фото: Remo Tõnismäe

Паюла добавил, что большое количество родителей, обратившихся в департамент, хотят отдать своих детей в школу с русским языком обучения, поскольку намерены при первой возможности вернуться в Украину и поэтому не считают нужным учить эстонский язык. К тому же, если все дети украинских беженцев поступят в школы с эстонским языком обучения, главной заботой школьных руководителей будет решение возможных социальных проблем и напряженности.

Ответы на все эти вопросы необходимо найти к августу.