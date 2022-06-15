Лучших выпускников Нарвы наградили медальонами и денежными премиями

Лучшим выпускникам город Нарва подарил памятные серебряные и золотые медальоны, а также поощрил их денежными премиями: 320 евро для выпускника с золотой медалью и 200 евро для выпускника с серебряной медалью.

В 2021/22 учебном году в Нарве с золотой медалью окончили среднюю школу 38 человек, а с серебряной - 21. Нарвский языковой лицей - 16 золотых и 10 серебряных медалистов

Нарвская Пяхклимяэская гимназия - 5 золотых и 3 серебряных медалиста

Нарвская Кесклиннаская гимназия - 5 золотых и 2 серебряных медалиста

Нарвская Ваналиннаская государственная школа - 4 золотых и 1 серебряный медалист

Нарвская Кренгольмская гимназия - 2 золотых и 3 серебряных медалиста

Нарвская школа для взрослых- 2 золотых и 2 серебряных медалиста

Нарвскаая Солдинаская гимназия - 2 золотых медалиста

Нарвская Эстонская гимназия - 1 золотой медалист

Нарвская православная гимназия - 1 золотой медалист

Выпускникам этого года было нелегко сохранить свой стимул к получению медали, так как практически половину гимназической ступени им пришлось обучаться дистанционно из-за коронавируса, о чем напомнила "Актуальная камера".

- Я сидел просто дома весь 20-й год и старался, грубо говоря, не умереть, потому что нам много задавали, это было огромное количество заданий. В 11-м классе стало попроще. Уже можно было пожить, иногда выйти на улицу, погулять, встретиться с друзьями, - рассказал о последних годах учебы в школе золотой медалист Нарвской Ваналиннаской государственной школы Илья, пообщавшийся с репортером.

Другой золотой медалист из той же школы, Фёдор, сказал, что для него это были обычные дни. "Даже может быть легче в том смысле, что я был дома, и можно было всегда поесть. Обычно после школы спешишь домой, на тренировку, например, а тут сразу собрался и пошел", - сказал выпускник.