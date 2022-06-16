Член Рийгикогу и энтузиаст бани Марко Торм любит, потея на полке, слушать радиопередачи, когда нет компании, которая заполнила бы "эфирное время". Он приглашает 18 и 19 июня на первый Нарвский банный фестиваль, об успешности которого позаботятся мобильные бани и бочки-купели, хорошая компания и музыка.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Организатор Нарвского банного фестиваля Марко Торм: "На полке в бане все свои"
- Любителям бега ты знаком как автор идеи и главный организатор Раквереского ночного забега. Теперь получается, что некоммерческое объединение "Rakvere Maraton" ("Раквереский марафон") объединяет также любителей бани, готовых привезти в Нарву новое мероприятие - дни эстонской банной культуры.
- Да. Поначалу мы хотели провести фестиваль в Липовой ямке, что было бы идеальным местом, однако выяснилось, что обещанные строителем сроки на продлении променада переносятся. Вторым нашим предпочтением была крепость, которая тоже очень знаковое и классное место. Нарвский музей принял нас с радостью, и мы очень им благодарны.
В большом дворе крепости тоже ведутся земляные работы, поэтому мы расположимся в Северном дворе.
- Если банный праздник нельзя устроить у воды, то воду придется доставить на место?
- Вероятно, привлечем добровольных спасателей, которые помогут нам наполнить бочки-купели и обеспечить на месте пожарную безопасность. Мы предложим все то, что важно для банной культуры эстонцев и русских тоже. Нам показалось, что в Нарве это событие могло бы заинтересовать людей. С одной стороны, речь идет о нишевом мероприятии, а с другой - это мероприятие близко душе как русского, так и эстонца.
- Нет сомнения, что баня объединяет людей.
- Да, на банном полке все свои, там нет никаких статусов и языкового барьера. Вопрос просто в том, как дойти до местного человека и подбодрить его посетить это мероприятие в течение двух дней. Нарва - не обычное для нас место действия, и конкуренция между мероприятиями очень напряженная - выходные до отказа заполнены всевозможными классными событиями. В то же время у нас никогда не может быть массового мероприятия, ведь пропускная способность бань и территории ограничены.
- Откуда приедут бани в Нарву?
- Со всей Эстонии съедутся лучшие мобильные бани, разные по характеру: оборудованные в старом автобусе или в машинах, бани-прицепы, сгружаемые бани и устанавливаемые на месте легкие строения. Разумеется, и бочки-купели.
Гвоздем программы станет баня Выхандуского марафона, вмещающая сразу 50-60 человек. За два дня там планируется устроить несколько банных ритуалов вместе с деятелями общественной жизни. Звучит, может быть, очень интригующе, а на деле это означает, что люди смогут пообщаться с известными людьми, будь они из Нарвы, Ида-Вирумаа или из-за пределов уезда. А известные люди смогут поболтать, пошутить и, разумеется, попариться.
- Откуда у тебя самого любовь к бане?
- Начну с того, что моя жена очень зла на меня, ведь у нас на два дома шесть бань. Каждая следующая баня, начиная с третьей, доставалась с большим трудом.
Баню я как эстонец любил всегда. Я вообще некапризен, в баню хожу очень часто. Последним нашим приобретением стала баня-лодка ляэне-вирумааского производителя "Boatsaunа", по дизайну действительно напоминающая лодку. Теперь другие бани немного забросил, так как больше всего на "ты" с последней.
- Без чего не может обойтись основательный поход в баню?
- Нет бани без веника и хорошего пара. Мне вообще-то нравится долгий пар. Иногда хочется и чуть более острого, хотя люблю подольше посидеть на полке. Часто беру с собой маленькую колонку и слушаю передачи с беседами на общественные темы, например, "Rahva teenrid", "Kirillitsas Eesti", "Keskpäevatund" или "Olukorrast ajakirjanduses".
- Не каждый любитель бани устраивает банные фестивали. Почему ты это делаешь?
- Устроительством банных мероприятий я заразился от двоюродного брата Сандера, проживающего в Хельсинки: он устроил там то ли в 2016, то ли в 2017 году первый банный фестиваль. Будучи тогда ляэне-вируским уездным старейшиной, я взял с собой местных предпринимателей, чтобы посмотреть, как вообще устраивают подобные мероприятия.
Банный фестиваль проходил почти в центре города на одной из парковочных площадок, где кого только не было: там установили большие помосты и крутые бани. Это произвело незабываемое впечатление - вот и запало в душу.
Мне удалось посодействовать проведению аналогичного мероприятия в Раквере в 2019 году - его организовало самоуправление, так как других исполнителей не было. Я был в то время мэром Раквере и безумно хотел, чтобы в Раквере состоялось что-то такое. Но организатором был все же город Раквере, я не могу приписать эту честь себе.
Я хотел сам продолжить банные фестивали, но тут вмешался ковид. Нарвское мероприятие является естественным продолжением и развитием проведенного в городе Раквере банного фестиваля.
Мы обнаружили для себя Нарву и очень надеемся, что местные хорошо примут это начинание и мы сможем там действовать и дальше. Создание каждой новой вещи требует огромных энергозатрат. Поэтому разумно продолжать в этом же месте и в последующие годы, тогда будет уже значительно проще.
- Свой первый организационный опыт в Нарве ты получил перед Рождеством, проведя здесь ночной забег, который перенес в пограничный город в качестве зимней версии ночного забега.
- Да. Нарва для меня немножко протекционистская. К приходящим со стороны долго присматриваются: кто ты и что ты тут делаешь? Ты должен утвердиться, стать своим, а на это требуется не один год не только в Нарве, но и везде.
Нам самим нравится устраивать банный фестиваль, и хорошо, если это интересует также людей, но без поддержки Фонда интеграции у нас не было бы надежды сделать что-то в Нарве. Поскольку бюджет нашего дня эстонской банной культуры во многом опирается на проектное пособие Фонда интеграции, то мы можем установить символическую цену билетов.
Хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет о семейном мероприятии. Крепкий алкоголь предлагаться не будет и бани закроем в десять вечера, чтобы было желание прийти семьями. Кое-кто предполагает, что на банный фестиваль собираются мужики с большими пивными животами, но на самом деле это не так. Почти половина посетителей - женщины, к тому же очень много молодежи и детей.