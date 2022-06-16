ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Организатор Нарвского банного фестиваля Марко Торм: "На полке в бане все свои"

- Любителям бега ты знаком как автор идеи и главный организатор Раквереского ночного забега. Теперь получается, что некоммерческое объединение "Rakvere Maraton" ("Раквереский марафон") объединяет также любителей бани, готовых привезти в Нарву новое мероприятие - дни эстонской банной культуры.

- Да. Поначалу мы хотели провести фестиваль в Липовой ямке, что было бы идеальным местом, однако выяснилось, что обещанные строителем сроки на продлении променада переносятся. Вторым нашим предпочтением была крепость, которая тоже очень знаковое и классное место. Нарвский музей принял нас с радостью, и мы очень им благодарны.

В большом дворе крепости тоже ведутся земляные работы, поэтому мы расположимся в Северном дворе.

- Если банный праздник нельзя устроить у воды, то воду придется доставить на место?

- Вероятно, привлечем добровольных спасателей, которые помогут нам наполнить бочки-купели и обеспечить на месте пожарную безопасность. Мы предложим все то, что важно для банной культуры эстонцев и русских тоже. Нам показалось, что в Нарве это событие могло бы заинтересовать людей. С одной стороны, речь идет о нишевом мероприятии, а с другой - это мероприятие близко душе как русского, так и эстонца.

В Нарве банный праздник устраивали и раньше - например, в 2018 году в Липовой ямке на неделе Северных стран. Дни эстонской банной культуры соберут в Нарве гораздо больше мобильных бань. Северный двор крепости превратится на два дня в место проведения банного фестиваля. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Нет сомнения, что баня объединяет людей.