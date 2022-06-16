ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Яагуп Креэм: "Ида-Вирумаа возрождается более мощным, чем когда-либо прежде"

Если в прошлом году ведущие "Kurvist kurvi" Яагуп Креэм и Арлет Палмисте предприняли путешествие из Тарту в Таллинн, то в этом сезоне отправятся в богатую на впечатления поездку в столицу из Ида-Вирумаа. По пути съемочная группа заглянет во многие волости, где познакомится с замечательными людьми и любопытными достопримечательностями.

"Я не раз бывал в Оруском парке в Тойла - и всегда в восторге", - признался Яагуп Креэм. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Яагуп Креэм подтвердил, что готов вернуться вместе с семьей во все посещенные места. "Непременно в парк Ору, он такой ухоженный и красивый! Я, конечно, не раз бывал в Тойла - и всегда в восторге", - рассказал известный рокер.

Безопасный и ухоженный

Ведущие также поучаствовали в виртуальном туре "VR Toila 1938" в дворцовом саду и получили представление о том, где находился уничтоженный дворец и каким именно он был. "Что у человека в голове, что он взрывает такой красивый дворец? Я отлично понимаю, почему этот дворец находился именно здесь", - поделился впечатлениями Яагуп Креэм.

Съемочная группа также уделила время знакомству с прелестями курорта Нарва-Йыэсуу. "Я был в Нарва-Йыэсуу один раз, но теперь было время поколесить и осмотреться. Супер! Зачем ехать в Пярну, если можно поехать в Нарва-Йыэсуу? Все выглядит таким безопасным и ухоженным", - рассказал Яагуп Креэм.

Он добавил, что в Ида-Вирумаа встречаются и менее ухоженные места, но живописные уголки составляют приятный контраст с заброшенными шахтными поселками.