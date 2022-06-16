Вокалист группы "Terminaator" Яагуп Креэм и шоумен Арлет Палмисте исколесили Ида-Вирумаа на мотоциклах. Своими открытиями они поделятся со зрителями летней передачи "Kurvist kurvi".
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Яагуп Креэм: "Ида-Вирумаа возрождается более мощным, чем когда-либо прежде"
Если в прошлом году ведущие "Kurvist kurvi" Яагуп Креэм и Арлет Палмисте предприняли путешествие из Тарту в Таллинн, то в этом сезоне отправятся в богатую на впечатления поездку в столицу из Ида-Вирумаа. По пути съемочная группа заглянет во многие волости, где познакомится с замечательными людьми и любопытными достопримечательностями.
Яагуп Креэм подтвердил, что готов вернуться вместе с семьей во все посещенные места. "Непременно в парк Ору, он такой ухоженный и красивый! Я, конечно, не раз бывал в Тойла - и всегда в восторге", - рассказал известный рокер.
Безопасный и ухоженный
Ведущие также поучаствовали в виртуальном туре "VR Toila 1938" в дворцовом саду и получили представление о том, где находился уничтоженный дворец и каким именно он был. "Что у человека в голове, что он взрывает такой красивый дворец? Я отлично понимаю, почему этот дворец находился именно здесь", - поделился впечатлениями Яагуп Креэм.
Съемочная группа также уделила время знакомству с прелестями курорта Нарва-Йыэсуу. "Я был в Нарва-Йыэсуу один раз, но теперь было время поколесить и осмотреться. Супер! Зачем ехать в Пярну, если можно поехать в Нарва-Йыэсуу? Все выглядит таким безопасным и ухоженным", - рассказал Яагуп Креэм.
Он добавил, что в Ида-Вирумаа встречаются и менее ухоженные места, но живописные уголки составляют приятный контраст с заброшенными шахтными поселками.
Промышленное наследие создает новые возможности
В шахтном музее в Кохтла-Нымме музыкант раньше не бывал. По его словам, чтобы спуститься в шахтные выработки вместе с гидом-шахтером, необязательно интересоваться техникой, ведь под землей раскрывается история нашей промышленности.
Незабываемые впечатления подарило и сафари на разрезе "Aidu".
- Несколько печально видеть, что человек здесь устроил: выкопал землю и свалил ее в кучу. Но в то же время - какой потенциал для водного и пешего туризма! На самом деле Ида-Вирумаа - это жемчужина, которая в советские времена, к сожалению, превратилась в настоящую дыру. Теперь он начинает возрождаться более мощным, чем когда-либо прежде, - считает Яагуп Креэм.
Авторов передачи впечатлили и жители Ида-Вирумаа. "Во время путешествий всегда согревают сердце все те люди, которых мы встречаем. Видно, как у них сияют глаза, когда они рассказывают о своем деле и мечтах".
Летняя передача "Kurvist kurvi" в эфире с 3 июня по пятницам на канале TV3.