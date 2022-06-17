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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Кохтла-Нымме напали на женщин

15-16 июня 2022 г.
Северное побережье
В Нарве и Кохтла-Нымме напали на женщин
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

15 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 53-летний мужчина в ходе конфликта ударил 41-летнюю женщину.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного дела, возбужденного полицией.

В тот же день стало известно, что на улице Мяннику в Кохтла-Нымме телесные повреждения получила 34-летняя женщина. В качестве подозреваемого полицейские задержали 33-летнего мужчину.

ДТП с участием электросамоката и велосипедов

Вечером 16 июня в 16.30 двигавшийся на электросамокате 32-летний мужчина столкнулся около дома по ул. Харидузе, 17 в Нарве с легковым автомобилем "Volvo XC60", которым управлял 51-летний мужчина. Скорая помощь оказала самокатчику первую помощь на месте.

Спустя два с половиной часа ехавшая на велосипеде 27-летняя женщина на велопешеходной дороге на 8-м километре шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу - Хийеметса в Нарва-Йыэсуу столкнулась с двигавшейся навстречу 20-летней велосипедисткой, которая получила повреждения и была доставлена в Нарвскую больницу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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