15 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве 53-летний мужчина в ходе конфликта ударил 41-летнюю женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Кохтла-Нымме напали на женщин
Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного дела, возбужденного полицией.
В тот же день стало известно, что на улице Мяннику в Кохтла-Нымме телесные повреждения получила 34-летняя женщина. В качестве подозреваемого полицейские задержали 33-летнего мужчину.
ДТП с участием электросамоката и велосипедов
Вечером 16 июня в 16.30 двигавшийся на электросамокате 32-летний мужчина столкнулся около дома по ул. Харидузе, 17 в Нарве с легковым автомобилем "Volvo XC60", которым управлял 51-летний мужчина. Скорая помощь оказала самокатчику первую помощь на месте.
Спустя два с половиной часа ехавшая на велосипеде 27-летняя женщина на велопешеходной дороге на 8-м километре шоссе Нарва - Нарва-Йыэсуу - Хийеметса в Нарва-Йыэсуу столкнулась с двигавшейся навстречу 20-летней велосипедисткой, которая получила повреждения и была доставлена в Нарвскую больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.