ДВЕ НЕДЕЛИ НА РЕМОНТ ⟩ Кохтла-ярвеский бассейн снова закроется, но ненадолго

- "VKG Soojus" сообщил, что с 4 июля в связи с ремонтом теплотрасс на неделю прекратят подачу горячей воды. Мы приурочим к этому времени капитальную чистку дома, поэтому спортцентр будет закрыт на неделю дольше - до 17 июля, - сказал директор спортцентра "Wiru" Михаил Кастрицкий. - Несмотря на то, что уборка здесь производится ежедневно и санитарные дни устраиваются каждый месяц, все равно видим, что требуется, как говорится, пройтись по всем углам. Самой большой задачей станет спуск воды из бассейна, который по правилам эксплуатации должен производиться раз в году, чистка чаши химикатами и повторное наполнение. Спустить и набрать по 1300 кубометров воды - это не шутка, обсудим с "Järve Biopuhastus", как это сделать лучше. Такая работа нами проводится впервые, поэтому посмотрим, сколько этот процесс займет времени и как это сделать эффективнее.