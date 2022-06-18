В Нарвской больнице открылась обновленная палата интенсивной терапии

В оборудованной современной техникой палате можно оказывать интенсивную помощь восьми хирургическим пациентам первого и второго уровня в пред- и постоперационный период, передает "Актуальная камера".

- Мы надеемся, что будем заниматься операциями посложнее. Протезирование тазобедренного сустава, например. И для того, чтобы все действительно было на наивысшем уровне, нам и нужна интенсивная терапия на новом уровне, - прокомментировал руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.