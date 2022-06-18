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В Нарвской больнице открылась обновленная палата интенсивной терапии

Rus.err.ee
В Нарвской больнице открылась обновленная палата интенсивной терапии
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Нарвская больница и ее отделение экстренной медицины.
Нарвская больница и ее отделение экстренной медицины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Хирургической клинике Нарвской больницы открыли обновленную палату интенсивной терапии, о чем рассказал новостной портал rus.err.ee.

В оборудованной современной техникой палате можно оказывать интенсивную помощь восьми хирургическим пациентам первого и второго уровня в пред- и постоперационный период, передает "Актуальная камера".

- Мы надеемся, что будем заниматься операциями посложнее. Протезирование тазобедренного сустава, например. И для того, чтобы все действительно было на наивысшем уровне, нам и нужна интенсивная терапия на новом уровне, - прокомментировал руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.

На эту тему смотрите также репортаж "Актуальной камеры":

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