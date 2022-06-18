Из-за самого высокого уровня инфляции в еврозоне и энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, Эстонию ждет суровая зима. Об этом рассуждала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью "Bloomberg", как сообщил портал Rus.Postimees.ee.
Кая Каллас: Эстонию ждет суровая зима
Кая Каллас: Эстонию ждет суровая зима
"Bloomberg" отмечает, что Эстония столкнулась с крупнейшим кризисом безопасности в регионе за последние десятилетия, а инфляция достигает 20 процентов.
- Из-за энергетики нас ждут трудные времена, - сказала Кая Каллас. - Возможно, мы увидим даже более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит.
По данным Евростата, цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Эстонии подскочили более чем на 50 процентов во второй половине 2021 года, что стало самым резким скачком в ЕС в годовом исчислении.
- В нашем случае высокая инфляция и медленный экономический рост сошлись воедино, что чрезвычайно осложнило ситуацию, - также сказала премьер-министр Эстонии, чьи слова привел Rus.Postimees.ee.
Источник: статья в "Bloomberg".
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