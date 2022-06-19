Сетевое предприятие "VKG Soojus" запланировало на начало июля гидравлические испытания и плановый ремонт магистрального трубопровода.
На неделю прекратится горячее водоснабжение Ярвеской части Кохтла-Ярве
Как уведомило АО "VKG Soojus", в связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом магистрального трубопровода 4 июля с 8 часов утра прекратится горячее водоснабжение в Ярвской части города Кохтла-Ярве.
Обратное подключение к водоснабжению планируется в период с 11 июля по 14 июля поэтапно.
Собственно испытания пройдут 4 июля с 8.00 до 20.00. На время гидравлических испытаний потребителю следует закрыть в теплоузле входные и внутридомовые задвижки, а также открыть воздушные или спускные вентили.
"VKG Soojus" подчеркивает: в случае обнаружения парения или утечек воды в подвалах или на улицах нужно немедленно сообщать об этом в теплосети.
АО "VKG Soojus" является сетевым предприятием с 2013 года. Оно занимается теплоснабжением и продажей тепла в Ахтме и Йыхви, а также городе Кохтла-Ярве. Потребителями центрального отопления "VKG Soojus" являются более 30 тысяч человек.