На неделю прекратится горячее водоснабжение Ярвеской части Кохтла-Ярве

Как уведомило АО "VKG Soojus", в связи с гидравлическими испытаниями и плановым ремонтом магистрального трубопровода 4 июля с 8 часов утра прекратится горячее водоснабжение в Ярвской части города Кохтла-Ярве.

Обратное подключение к водоснабжению планируется в период с 11 июля по 14 июля поэтапно.

Собственно испытания пройдут 4 июля с 8.00 до 20.00. На время гидравлических испытаний потребителю следует закрыть в теплоузле входные и внутридомовые задвижки, а также открыть воздушные или спускные вентили.

"VKG Soojus" подчеркивает: в случае обнаружения парения или утечек воды в подвалах или на улицах нужно немедленно сообщать об этом в теплосети.