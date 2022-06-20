С 10 июля вступит в силу запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход и тем самым способствующих финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Полный перечень подсанкционных товаров опубликован, в частности, на сайте Налогово-таможенного департамента, в котором порекомендовали обратить особое внимание на полный запрет ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России.

В департаменте напомнили, что нарушение санкций является преступлением, производство по которому может вести Полиция безопасности (КаПо) и, по решению прокуратуры, Налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде.